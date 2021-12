Le seul allié de la princesse Charlene à Monaco dévoilé alors qu’elle s’engage pour soutenir les jumeaux en difficulté | Royale | Nouvelles

La princesse Charlene a rejoint la famille royale monégasque en 2011, lorsqu’elle a épousé le prince Albert de Monaco lors d’une cérémonie civile privée à l’intérieur du palais princier avant une cérémonie religieuse le lendemain. Des rapports au fil des ans ont suggéré que l’ancienne nageuse née en Afrique du Sud a lutté avec la pression de son rôle royal, les spéculations ont encore été exacerbées car elle a été forcée de rester loin du tribunal pendant plus de huit mois cette année en raison d’une mauvaise santé. Mais Charlene a toujours pu compter sur le soutien d’une de ses belles-sœurs, la princesse Stéphanie, qui s’est mobilisée pour aider ses jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, à faire face à son absence.

Un initié proche de la famille royale a déclaré à l’hebdomadaire français Voice que le couple s’était rapproché grâce à une passion commune.

Ils disaient : « La passion des animaux les unit.

« C’est un sujet qui leur tient à cœur tous les deux et qui leur a permis de se rapprocher et de se découvrir. »

Selon Vanity Fair Italy, le couple a trouvé un autre terrain d’entente sur leur tendance à se rebeller contre la tradition.

La princesse Stéphanie était connue pour son caractère assez rebelle et son refus de s’installer jusqu’à ce qu’elle épouse l’ancien garde du corps Daniel Ducruet.

Le couple a accueilli deux enfants, Louis et Pauline, qui sont actuellement 15e et 16e dans l’ordre de succession.

L’union de Stéphanie et Daniel a été de courte durée et le couple a divorcé un an après s’être marié.

La princesse Charlene elle-même aurait douté de son union avec le prince Albert, des informations faisant état peu de temps après la cérémonie affirmant qu’elle avait pleuré alors qu’elle échangeait ses vœux.

Un parent de la princesse Charlene avait précédemment affirmé que le royal s’était « fermé » alors qu’elle se sentait « incompris » à la cour monégasque.

En novembre, Stéphanie a été vue avec les jumeaux alors qu’ils assistaient tous à la fête nationale de Monaco avec le prince Albert et la princesse Caroline.

La règle monégasque a admis que Jacques et Gabriella ont eu du mal avec l’absence de leur mère, mais que la famille reste « unie » en essayant de montrer à la fois amour et soutien.

Il a déclaré à Paris Match : « Quand l’un des parents est absent, l’autre parent doit être là pour faire le double du travail.

« Jacques et Gabriella ont beaucoup souffert à cause de l’absence de leur maman tous ces mois et devoir à nouveau se dire au revoir est douloureux pour eux, qui sont encore si jeunes.

« Mais nous avons toujours été une famille très unie et, même si personne ne peut prendre la place de sa mère, nous essayons de ne pas leur laisser manquer tout l’amour qu’ils méritent et dont ils ont besoin. »