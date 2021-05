Le seul but de Canelo

Quelques jours après son combat contre Billy Joe Saunders, Saúl ‘Canelo’ Álvarez semble avoir tout sous contrôle et ne se soucie pas de montrer sa préparation pour ce combat. Cette fois dans son émission médiatique habituelle, avant chaque combat, il a appelé le célèbre journaliste et YouTuber Graham Bensinger pour montrer sa richesse dans une série de vidéos où, en plus, il en a profité pour croiser de sévères accusations contre Oscar de la Hoya et Julio César Chávez.

La vidéo que Bensinger présente comme une visite à l’intérieur du manoir de Canelo est une incroyable copie carbone d’une vidéo que Floyd Mayweather a organisée il y a des mois dans son imposante résidence. La tournée Floyd Mansion a été organisée par une autre célébrité du journalisme, Stephen Smith d’ESPN. Qu’est-ce que cela signifie ou qu’est-ce qui cache cette obsession que Canelo montre pour le style Floyd? Dans la vidéo, nous avons la réponse.

Le point crucial de l’interview, qui a combiné le glamour avec les confessions intimes et les commentaires acides de Canelo Álvarez, a été quand il a accusé Julio César Chávez de «lui être envieux de ne pas avoir gagné l’argent qu’il a gagné».

L’allusion à l’argent pour établir une différence avec la plus grande gloire de la boxe mexicaine et l’utilisation du mot “ envie ” pour tout l’argent gagné, au milieu d’une tournée organisée, précisément, pour montrer cette richesse, donne deux nuances claires au commentaire.

D’abord, cette obsession du Guadalajara d’être accepté dans ce podium de légendes que dirige Chávez et dans lequel Canelo lui-même est conscient qu’il n’a pas encore sa place. L’autre nuance est la vérification claire de l’origine de cette manie de ses adeptes sur les réseaux sociaux pour avoir accusé “ d’être envieux des millions de Canelo ” à quiconque, comme Chávez, formule des critiques contre Álvarez.

Dans la vidéo, nous commentons sans filtre les deux aspects de l’obsession de Canelo Álvarez: être comme Mayweather et atteindre sans arrêt ni effort le même endroit où Chávez a atteint, être le meilleur boxeur de l’histoire de la boxe mexicaine.

VIDÉO CITÉE: Visite du manoir de Floyd Mayweather: https://youtu.be/Z5-AvjDuuJM