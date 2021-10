Le seul chargeur de téléphone dont vous avez besoin

La gamme de charge PowerPort d’Anker est vaste, avec des prises pour s’adapter à pratiquement tous les cas d’utilisation, des ordinateurs portables à la charge multi-appareils. Mais d’une manière ou d’une autre, il manquait au portefeuille de l’entreprise un chargeur de téléphone dédié prenant en charge les normes de charge mobile les plus récentes et les plus performantes.

Alors que 2021 avançait, Anker a cherché à combler ce trou avec son adaptateur compact PowerPort III 25W. Plongeons dans les détails pour savoir si ce chargeur a tout ce dont vous avez besoin dans cette revue Anker PowerPort III 25W.

Ce que vous devez savoir sur l’Anker PowerPort III 25W

Anker PowerPort III 25W : 19,99 $ / 17,99 £ / 19,99 €

La gamme de chargeurs muraux PowerPort d’Anker est de plus en plus difficile à déchiffrer, mais ce dernier modèle se situe quelque part entre le PowerPort III Nano ultra-compact et le PowerPort III Pod plus puissant. Avec jusqu’à 25 W de puissance, cette version est spécialement conçue pour les smartphones. Il offre également suffisamment de puissance pour charger de petites tablettes, mais ce n’est pas un produit de classe ordinateur portable.

L’Anker PowerPort III 25W comprend un seul port USB-C compatible avec les dernières normes USB Power Delivery PPS et Qualcomm Quick Charge. La technologie PowerIQ3 d’Anker prend également en charge les protocoles de charge existants, notamment Apple 2.4A et Quick Charge 3.0 pour les anciens smartphones.

Le modèle britannique du PowerPort III 25W que j’ai testé est livré avec un adaptateur amovible qui se glisse et se retire simplement des broches pliables. Si vous voyagez régulièrement dans des pays qui utilisent des prises de type américain, vous êtes couvert sans avoir besoin d’un adaptateur secteur supplémentaire. Anker n’inclut rien d’autre dans la boîte, comme un câble USB-C ou une pochette de transport.

La prise mesure 43,8 x 40,9 x 28,5 mm et ne pèse que 63,5 grammes. L’Anker PowerPort III 25W est disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis exclusivement en noir.

Ce qui est bon?

Anker est un peu en retard pour la partie de charge USD PD PSS, mais il vaut mieux tard que jamais, et la société est arrivée dans un certain style. Le port PowerIQ3 de la marque arbore les dernières normes d’alimentation universelles utilisées par les plus grandes marques de smartphones. Et 25 W est juste assez de puissance pour maximiser ce que n’importe quel smartphone actuel est capable de tirer en utilisant ces normes.

En tant que telle, la prise a réussi nos tests de charge d’appareil avec brio. Il chargera rapidement la série capricieuse Samsung Galaxy S21, la gamme iPhone 13, Google Pixel 5 et même les smartphones plus anciens qui n’utilisent pas les dernières normes, le tout à pleine vitesse. Il n’y a pas de téléphone que cette prise ne peut pas charger. Contrairement à d’autres chargeurs Anker que j’ai testés, je n’ai rencontré aucun problème pour obtenir une puissance maximale des combinés que j’ai testés.

Je suis également fan du design compact d’Anker. Cette prise prend moins de place que les chargeurs officiels et autres chargeurs tiers. Il est assez petit pour être jeté dans votre sac d’ordinateur portable ou même dans votre poche. Les broches pliables sont une belle touche, tout comme l’élégante prise adaptateur britannique fournie avec mon appareil. Anker a pensé à peu près à tout ici.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Il n’y a pas de problèmes majeurs avec l’Anker PowerPort III 25W. Cependant, il convient de garder à l’esprit de quoi ce plug est et n’est pas capable.

Par exemple, il n’y a pas de port USB-A pour charger les anciens gadgets. Vous aurez besoin d’un adaptateur quelconque. 25 W n’est pas beaucoup de puissance pour les appareils plus exigeants, bien que cela puisse à peu près faire l’affaire pour certaines tablettes plus petites. Bien qu’il chargera les ordinateurs portables USB-C en un clin d’œil, cette prise ne le fera certainement pas très rapidement.

La conception compacte de la prise, malheureusement, signifie qu’elle devient un peu chaude tout en chargeant rapidement à 25 W pour plus longtemps qu’une courte recharge. Ce n’est pas problématique du point de vue de la sécurité ou de la tenue de route, mais c’est juste quelque chose dont il faut être conscient. Particulièrement pour un chargeur qui n’est évalué qu’à 25W.

Avis Anker PowerPort III 25W : Dois-je l’acheter ?

Anker a (enfin) fait sortir celui-ci du parc. Grâce à un éventail de normes prises en charge, l’Anker PowerPort III 25W est le compagnon de charge de smartphone idéal pour les combinés nouveaux et anciens.

Il est bien construit, bien conçu et à un prix raisonnable aussi. Il coûte le même ou moins que la prise PPS USB PD 25 W de Samsung (19,99 $) conçue pour charger rapidement la série Galaxy S21. L’option d’Anker est également plus compacte et arbore un large éventail de normes.

L’Anker PowerPort III 25W est le compagnon de charge de smartphone idéal pour les combinés nouveaux et anciens.

Bien sûr, nous ne nous attendrions pas à ce qu’une prise de 25 W offre deux ports USB-C, vous voudrez donc chercher ailleurs un chargeur qui gère plusieurs gadgets à la fois. Si c’est ce dont vous avez besoin, l’Elecjet X21 Pro (37,99 $) est une alternative solide. Si vous recherchez un chargeur plus puissant pour ordinateur portable, le PowerPort III Pod d’Anker (39,99 $) est une mise à niveau appropriée qui vous couvre également de solides spécifications de charge pour smartphone.

Anker PowerPort III 25W

Conçu pour les téléphones nouveaux et anciens

Avec les dernières normes USB Power Delivery PPS et Quick Charge à bord, la prise en charge des protocoles hérités et une puissance de 25 W, l’Anker PowerPort III 25W est le chargeur de smartphone moderne idéal.

Principales questions et réponses Anker PowerPort III 25W

Q : Charge-t-il rapidement le Samsung Galaxy S21 ?

R : Oui. À une vitesse maximale grâce à la prise en charge de l’USB Power Delivery PPS.

Q : Est-ce qu’il charge rapidement l’Apple iPhone 13 ?

R : Oui. À pleine vitesse grâce à la prise en charge de l’USB Power Delivery.

Q : Est-ce fourni avec un câble USB-C, Lightning ou adaptateur ?

R : Non, vous devez fournir votre propre câble.