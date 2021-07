Le seul combat de Saúl “Canelo” Álvarez en ce 2020, pour l’instant est devant un tribunal fédéral

Le boxeur qui veut se venger de «Canelo» lvarez 1:05

(CNN espagnol) – Le boxeur mexicain Saúl “Canelo” Álvarez a déposé une plainte contre son promoteur Óscar de la Hoya et sa société, Golden Boy Promotions, ainsi que la plateforme de streaming DAZN, arguant d’une rupture de contrat.

Les détails du procès

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Los Angeles, maintient que le contrat n’a pas été entièrement respecté.

“Malgré les succès d’Álvarez, DAZN et Golden Boy Promotions ont rompu les promesses qu’ils avaient faites à Álvarez et aux fans, et ce faisant, les défendeurs ont rompu leurs contrats respectifs et causé un préjudice à Álvarez. pour au moins 280 millions de dollars. “

En octobre 2018, Canelo Álvarez a signé un contrat qui lui assurait un revenu de 365 millions de dollars pour 11 combats avec DAZN.

23 mois se sont écoulés depuis la signature de l’accord et le combattant mexicain s’est battu en trois combats, le dernier le 2 novembre 2019 contre Sergey Kovalev.

Le “Canelo” ne s’est pas encore manifesté

CNN a tenté d’obtenir des commentaires de l’équipe juridique d’Álvarez, qui a indiqué qu’ils n’étaient actuellement pas disponibles pour les médias.

De son côté, un porte-parole de Golden Boy Promotions a déclaré à CNN que l’agacement de Canelo est contre DAZN car, selon la société d’Oscar de la Hoya, la plateforme de streaming refuse d’honorer le contrat en n’approuvant pas les opposants en attente de Saúl Álvarez qu’ils lui ont présentés. .

Golden Boy cible DAZN

Cela a entraîné, selon Golden Boy, le refus de DAZN de payer à Canelo le montant requis en vertu du contrat.

“Même si notre contrat donne spécifiquement à Golden Boy le droit d’attendre que la pandémie soit terminée et que les fans puissent revenir, dans le meilleur intérêt de la boxe, Golden Boy fait tout ce qui est en son pouvoir pour organiser de grands combats”, a-t-il déclaré. société dans sa déclaration.

Golden Boy a ajouté qu’ils étaient prêts à finaliser un combat pour Saúl Álvarez dès que possible.

Pour sa part, DAZN a déclaré à CNN qu’ils étaient au courant du procès mais ne commentaient pas les questions juridiques.

La World Boxing Association et le World Boxing Council ont suspendu tous les combats en mars en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus et n’ont annoncé que récemment un nouveau calendrier des combats en attente.