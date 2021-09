Le seul endroit où se cacher est dans les défauts de paiement des États-Unis sur sa dette … il atteindra 500 000 si cela se produit

in

Cet article est tellement trompeur, surtout parce que la majorité ne comprend pas comment fonctionne la monnaie fiduciaire aujourd’hui.

Les États-Unis ne peuvent pas littéralement faire défaut sur leur dette, car la dette est libellée en dollars, dont ils ont le monopole et peuvent imprimer.

Le plafond de la dette a été introduit en 1917 et est un anachronisme du Gold Standard. C’est redondant pour une nation souveraine émettrice de devises ; une limite arbitraire et inutile, utilisée comme une arme politique par le parti d’opposition (quel que soit le titulaire du poste). Les États-Unis sont l’un des rares pays à en avoir un, et le seul pays à en suivre un.