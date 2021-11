Le seul film de Richard Pryor de Netflix ne sera pas disponible après le 30 novembre

Les abonnés Netflix qui espèrent quelques rires sont sur le point de ne pas avoir de chance. Le seul film de Richard Pryor sur Netflix, Richard Pryor: Live in Concert, devrait quitter la bibliothèque de streaming. Largement considéré comme un film pivot dans le monde de la comédie stand-up et marquant le premier long métrage composé uniquement de comédie stand-up, Richard Pryor: Live in Concert devrait quitter Netflix le mardi 30 novembre.

Tourné au Terrace Theatre de Long Beach, en Californie, le 10 décembre 1978 et réalisé par Jeff Margolis, Live in Concert a non seulement valu à Pryor une nomination à la 5e place pour le prix du meilleur acteur de la National Society of Film Critics, mais est également devenu l’un des des performances de stand-up enregistrées les plus influentes de l’ère moderne. Eddie Murphy a salué la comédie spéciale comme « la plus grande performance de stand-up jamais capturée sur film » lorsqu’il a parlé à l’intervieweur Byron Allen en 2010. Pendant ce temps, Time a nommé le concert en direct de 78 minutes l’un de leurs 25 meilleurs films sur la course. Le concert en direct a actuellement un score critique de 92% sur Rotten Tomatoes, où les membres du public lui ont attribué une note d’approbation de 93%.

Patton Oswalt, qui a remporté un Emmy en 2016 ou son spécial Netflix Talking For Clapping, a également fait l’éloge du concert en direct. Dans une pièce pour Rolling Stone en 2015, le comédien de stand-up a crédité Live in Concert comme l’un des 10 films qui ont changé sa vie, en écrivant : « » c’était quelque chose qui m’a réveillé plus de merde que la plupart des autres films que j’ai J’avais vu, vous savez, où ils vous lancent juste beaucoup de choses visuelles différentes. Ce n’était pas seulement le truc social qu’il faisait dans son acte non plus; c’était la façon dont il donnerait au vent une personnalité, ou à un chien une personnalité, ou à une voiture qu’il tirait avec une arme à feu une personnalité ! La façon dont Pryor vocalisait tout ça, il me faisait voir un film dans ma tête. »

Compte tenu des éloges que Live in Concert a reçus, les fans de Pryor seront tristes d’apprendre son départ de Netflix. Malheureusement, il semble que Live in Concert ne soit actuellement pas disponible en streaming sur d’autres plateformes, ce qui signifie que les fans devront débourser de l’argent pour une version DVD ou Blu-Ray du film s’ils souhaitent le revoir. On ne sait pas s’il sera éventuellement disponible sur une autre plate-forme de streaming, telle que Hulu, qui diffuse l’autre spécial stand-up de Pryor, Richard Pryor Live sur le Sunset Strip.

Live in Concert ne sera pas le seul titre à quitter Netflix mardi, car le streamer fera également ses adieux à des titres tels que Freedom Writers, Seasons 1-6 of Glee et Million Dollar Baby, entre autres. Les titres au départ feront de la place pour la longue liste de titres entrants de décembre 2021, qui débutera le mercredi 1er décembre avec des choses telles que la troisième et dernière saison de Lost in Space, Death at a Funeral, et plusieurs Final Destination films.