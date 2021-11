Le seul lance-roquettes antichar de Battlefield 2042 est si pauvre qu’il est battu par un fusil de sniper

Champ de bataille 2042 n’est pas actuellement la meilleure méta de véhicule. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte, tels que la taille de la carte, le nombre de véhicules offensifs disponibles, la santé des véhicules à régénération automatique, ainsi que le nombre de compteurs anti-véhicule – tels que les lance-roquettes.

Ce n’est un secret pour personne que la collection d’armes de lancement de Battlefield 2042 est assez mince, et cela est particulièrement évident avec les lanceurs de roquettes, dont il y en a exactement deux : le Recoilless M5 et le FXM-33 AA Missile – avec les premiers véhicules terrestres de contre-attaque, et les deuxièmes véhicules aériens.

Cela signifie essentiellement que vos options sont assez limitées lorsqu’il s’agit de sortir des véhicules, en particulier par rapport aux jeux précédents de la série, qui proposent une gamme de lance-roquettes, chacun avec ses propres forces et faiblesses pour prendre en charge une grande variété de styles.

Les joueurs ne sont pas vraiment satisfaits des dommages causés par le M5 aux véhicules, mais cela peut en fait être pire que ce que nous pensions. L’utilisateur de Reddit, SheroxXx, a effectué une petite expérience, comparant le fusil de sniper M5 et le NWT-50 pour voir lequel pourrait abattre un char plus rapidement.

Le NWT est un fusil anti-blindage avec cinq coups dans le chargeur, il n’est donc pas surprenant qu’il inflige des dégâts décents au blindage. Ce qui est choquant, cependant, c’est l’ampleur des dégâts qu’il cause, d’autant plus que son temps de reconditionnement est nettement plus rapide que la vitesse de rechargement du M5.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il faut trois coups au M5 pour amener un réservoir de ses pleins HP à 1-2 HP. Ce processus prend 13,97 secondes. Le NWT-50, quant à lui, nécessite quatre coups de feu tirés au même endroit pour détruire complètement le char – un processus qui prend 7,8 secondes.

Le NWT-50 est un déverrouillage tardif, vous ne le verrez donc probablement pas utilisé comme arme anti-blindage aussi souvent que le M5. Mais il est toujours hors de question qu’il puisse battre un lance-roquettes en démontant une armure.

