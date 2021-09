Le seul mot en espagnol que vous puissiez prononcer mais pas écrire : savez-vous ce que c’est ? | La vie

La langue espagnole permet de dire à haute voix un impératif mais, néanmoins, il ne peut pas être écrit. Nous vous apportons l’une des plus grandes curiosités de notre langue, qui a tellement évolué que nous avons perdu une maîtrise très utilisée.

Tout ce qui est vivant évolue, et peu de choses sont plus vivantes que la langue, utilisée par tous les habitants de la planète et, dans le cas de l’espagnol, par plus de 500 millions de personnes nativement (plus que l’anglais).

Utilisé dans 21 pays comme langue officielle et étant la troisième langue la plus étudiée au monde, l’espagnol grandit et évolue comme toute entité vivante. Bien que cela signifie des incohérences comme celle que nous vous apportons aujourd’hui.

En espagnol, quand on veut dire à quelqu’un qu’il doit rencontrer quelqu’un, on dit : sal + le. C’est-à-dire sortir pour le rencontrer. Son impératif, que vous pouvez dire à haute voix de manière simple, ne peut pas être écrit en espagnol.

Le mot qui peut être dit, mais ne peut pas être écrit, selon les règles d’orthographe en vigueur : https://t.co/FJPvSjZsMY ​​​​#Wikilengua pic.twitter.com/iGkiAqWKYS – FundéuRAE (@Fundeu) 5 avril 2019

Et c’est ainsi qu’il est reconnu par la Fondation pour l’espagnol urgent (FUNDEU), qui dans un tweet a exposé la raison de cette impossibilité.

La raison est simple, étant que l’union des mots « sel » et « lui » donne comme résultat : salle. Ce qui fait sa prononciation n’a rien à voir avec le mot que l’on veut dire.

Ce problème a été résolu pendant des années avec l’utilisation du script, c’est-à-dire qu’il s’écrivait ainsi : sal-le. Mais la RAE n’autorise pas l’utilisation de scripts à ces fins, nous nous retrouvons donc sans la possibilité d’écrire, de quelque manière que ce soit, cet impératif si utilisé dans notre langue.

#RAEconsultas * « salle » et * « sal.le » sont incorrects pour écrire l’impératif « sal » + clitique « le » https://t.co/8ZmD1uacgQ – RAE (@RAEinforma) 6 juin 2016

Pour combler cette lacune écrite, ce que propose l’Académie royale espagnole de la langue, c’est que nous utilisions d’autres formules qui veulent dire la même chose, comme : sortir à sa rencontre ou sortir à sa rencontre.

Sans aucun doute, nous sommes confrontés à un bug moderne dans la langue espagnole, qui ne veut pas être affiné par la RAE elle-même, qui jette des balles et nous conseille d’utiliser d’autres moyens afin de ne pas montrer que l’espagnol a des défauts et qu’ils sont auto-imposé.