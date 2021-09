Le seul précédent pour Joshua vs. Usyk

Emilio Marquiegui-Marca

Depuis le début de la pandémie, un seul titre mondial des poids lourds a été disputé, la défense des trois couronnes IBF-WBO-WBA par les Anglais Anthony Josué avant le bulgare Kubrat Pulev, qu’il a tué au neuvième tour en décembre de l’année dernière.

Aujourd’hui samedi, il mettra ses titres en jeu contre l’ancien grand champion unifié des cruiserweight, l’Ukrainien Oleksandr Usyk. Les deux médailles d’or olympiques de Londres 2012 étaient de garde, le champion était en super-lourd et le prétendant en poids lourd, les deux plus hautes catégories de la discipline de boxe.

Il s’agit d’un curieux concours entre deux champions poids-lourds des mêmes Jeux olympiques, qui n’a eu lieu qu’une seule fois dans le domaine professionnel, en 1996 avec qui il était le représentant du Canada. Lennox lewis, champion olympique à Séoul 1988 chez les super-lourds, et l’américain Ray Mercer, qui régnait chez les poids lourds. Il a battu, sans titre en dix rounds, l’Anglais Lewis aux points avec décision majoritaire, dans un combat à égalité qui s’est déroulé au Madison Square Garden de New York le 10 mai.

Lewis-Mercer

Aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, le super-lourd Joshua est le favori pour la victoire à Londres, et on peut aussi penser que comme son prédécesseur, la victoire viendra après les douze tours joués dans une décision serrée des juges. Joshua et Usyk sont des combattants d’une grande habileté, leur punch est décisif, mais parfois secondaire en termes de capacité à rechercher le meilleur placement, le sens de la distance, des combinaisons et des actions techniques distinguées. Chez les poids lourds principalement, un coup lâche met fin à un demi-scénario, mais dans ce combat nous pensons que l’intelligence tactique prévaudra et que les juges pourront exprimer leur opinion.

Et très préparé sont aussi le champion du monde WBC Tyson fureur et son rival têtu Deontay Wilder, qui conclura leur trilogie le 9 octobre à Las Vegas. Victoire de l’Anglais lors de son dernier combat après le premier match à égalité, alors Wilder huile son fusil de chasse pour obtenir la victoire contre Fury. Nous le verrons sur la chaîne Fight Sports Max Brand.