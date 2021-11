Le seul problème qu’Anthony Joshua devrait résoudre à l’avenir et pourrait même apprendre de ses rivaux Oleksandr Usyk et Tyson Fury

Anthony Joshua est à la croisée des chemins dans sa carrière de boxeur : battez Oleksandr Usyk lors de leur revanche l’année prochaine et il rejoint Tyson Fury et l’Ukrainien au sommet de la montagne des poids lourds. Perdez et il est difficile de voir comment il pourra y revenir.

Le souci est que Joshua n’a jamais semblé aussi perdu, à l’intérieur et à l’extérieur des cordes. Un athlète qui semble aussi incertain de son style de boxe que de qui il essaie d’être loin du ring. La bonne nouvelle est que dans la boxe des poids lourds, beaucoup de choses peuvent changer en un combat – et Joshua a déjà été dans cette situation décisive, remportant une victoire dominante contre Andy Ruiz Jr. Mais il semble peu probable que, à moins qu’Usyk passe Noël à faire la guerre à Quality Street, il donnera à AJ les mêmes avantages que Ruiz a fait lors de leur revanche en 2019.

Il est peu probable qu’Usyk se repose sur ses lauriers avant son match revanche avec Joshua et devrait rester en pleine forme dans les mois à venir

Cela contraste fortement avec Ruiz Jr, qui pesait 15 livres de plus pour le match revanche avec Joshua que pour le premier combat

Depuis qu’il est devenu professionnel et qu’il a commencé à faire des vagues dans le sport, Joshua a fait face à des accusations injustes selon lesquelles il est en quelque sorte un faux ou un faux. Le résultat inévitable d’un poids lourd charmant, percutant et beau qui gagne rapidement un attrait grand public et doit servir deux publics différents : les fans inconditionnels du sport et le grand public.

La vérité sous-jacente est plus inquiétante. Ce Joshua – chaleureux et sympathique en personne – fait maintenant une silhouette divisée, ne sachant pas non plus qui il est vraiment. À un moment donné, il y a des photos de lui souriant avec David Beckham à Miami sur Instagram ou son discours sur le fait de vouloir être un citoyen du monde. L’instant d’après, il est sur IFL TV, larguant des bombes f et parlant de la façon dont il veut participer au match revanche d’Usyk avec « guerre » et « meurtre » dans son esprit.

Plus de carburant pour les critiques, qui se sont moqués du mantra «restez humble». Mais ce qui le rend plus complexe, c’est que Joshua, un individu intelligent, semble parfaitement conscient de la contradiction. Il déplore presque sa propre image de style de vie IG (quelque chose qu’il contrôle finalement) au début de son entretien IFL d’une heure.

Tout comme il semble partagé entre deux personnages en dehors des cordes – le modèle épuré ou le poids lourd violent – ​​il semble tout aussi incertain de son style sur le ring. Une incapacité à décider s’il veut être le puncheur de premier plan, de recherche et de destruction de son début de carrière professionnelle ou le boxeur longiligne et prudent à la Klitschko qui a embroché Ruiz dans leur match revanche.

Joshua s’est envolé pour Miami pour quelques photos avec la légende anglaise David Beckham plus tôt cette année

Contre Usyk en septembre, le choix d’avant-combat était intrigant. Joshua essaierait-il d’intimider le cruiserweight naturel avec sa force et sa puissance ou chercherait-il à utiliser sa portée et sa hauteur supérieures pour boxer sur le pied arrière et éviter de marcher dans les pièges du gaucher. Étions-nous sur le point de voir le Dr AJekyll ou M. Dish-Out-A-Hyding ?

Nous n’avons vu ni l’un ni l’autre. Joshua s’est avancé et a essayé de manière déconcertante d’envoyer l’un des meilleurs boxeurs livre pour livre au monde à mi-distance. Il est difficile de juger n’importe quel combattant lors de son interview d’après-combat alors que la défaite est encore crue, mais le discours aveugle de Joshua sur le fait d’être un « boxeur-combattant » et le match étant « un bon match d’échecs » semblaient déconnectés de la réalité. Avant le combat, il y avait des scènes bizarres où il demandait apparemment à l’entraîneur de boxe Clifton Mitchell des conseils de dernière minute après l’avoir repéré lors de son entrée sur le ring à Tottenham.

Une chose sur laquelle même les critiques les plus sévères de Joshua s’accordent est qu’après ses deux défaites professionnelles, il y a eu un refus rafraîchissant de faire des excuses ou de voler le crédit de son adversaire. AJ a donné à Ruiz et Usyk leurs accessoires. Mais ce n’est pas la même chose que d’être capable d’accepter et de comprendre une défaite. L’insistance de Joshua sur le fait que « vous devrez demander à l’équipe quel était leur plan » après sa défaite contre Usyk et son désir apparent d’ajouter encore plus de voix dans un coin déjà surpeuplé parle d’un homme qui – au contraire – a subi une défaite au menton mais n’en a pas tiré les leçons.

Si Joshua fait une figure confuse à la fois dans son style de combat et sa personnalité loin du ring, cela contraste fortement avec son rival britannique Fury.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a sorti Joshua pour gagner par décision unanime dans leur combat pour le titre

.

Les personnalités de Fury et Joshua les font apparaître comme des opposés polaires

« The Gypsy King » peut aussi être un personnage contraire. Parfois charismatique, parfois maussade. Parfois généreux, parfois vindicatif. La principale différence est que dans n’importe quelle situation, Fury est 100 % authentique envers qui il est. Il n’y a pas de filtre avec un personnage comme Fury. Alors que Joshua semble continuellement se remettre en question, pour évaluer comment ses actions se dérouleront, Fury provoque joyeusement de la joie ou des ravages, mais reste toujours fidèle à lui-même à ce moment-là.

Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour déterminer lequel d’entre eux est le plus épuisant pour une personne ; trop réfléchir au rôle que vous essayez de jouer contraste avec le fait qu’un individu soit constamment authentique (et ne se soucie pas particulièrement du chaos que cela provoque). C’est similaire sur le ring, où Fury a travaillé avec différents entraîneurs, adopté des styles différents, mais toujours complètement attaché à chacun (aidé par le fait qu’il est capable de s’adapter et de réfléchir mieux que Joshua).

Fury a en fait mis le doigt sur la tête quand il a fortement conseillé à Joshua, avant le combat contre Usyk, d’entrer et d’essayer de briser l’Ukrainien en morceaux dans la première moitié du combat parce qu’il n’était pas sur le point de gagner un combat de 12 rounds. contre un boxeur de la classe d’Usyk. Le scénario du film Rocky serait donc Fury entraînant Joshua pour le match revanche de l’année prochaine, tenant le seau et hurlant des instructions du coin alors que son ennemi juré britannique matraque l’invaincu Usyk.

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec Fury

De retour dans le monde réel, cependant, Joshua peut toujours apprendre de Fury – et d’Usyk – avant sa crise de 2022. Non pas en imitant l’un ou l’autre de ces personnages naturellement loufoques, mais en trouvant un endroit où il est à l’aise à l’intérieur et à l’extérieur des cordes. En évitant les fonctions d’ambassadeur des relations publiques s’il les trouve épuisantes ou en les embrassant ouvertement si les distractions l’aident. Mais n’essayant plus d’être tout pour tous les hommes.

De même avec sa confiance en son cerveau et sa situation de formateur, qui semble englober un éventail d’individus. S’il a perdu confiance en Robert McCracken, un excellent entraîneur, mais même les meilleures relations ne fonctionnent pas toujours pour toujours, il est temps de partir et de trouver quelqu’un de complètement nouveau – même si la loyauté admirable de Joshua rendrait cela difficile. Mais couper quelqu’un et passer à autre chose, comme Fury l’a fait avec succès, peut être la meilleure voie si ce lien entraîneur-boxeur ne fonctionne pas.

La bonne nouvelle pour AJ est qu’il peut difficilement être bien pire contre Usyk. Qu’il y a généralement plus à apprendre pour le perdant d’un combat que pour le vainqueur ; qu’il sait au moins maintenant ce qui ne fonctionnera pas et que cela peut être le chemin vers ce qui fonctionnera.

Mais Joshua, qui semble essayer de garder un pied dans chaque camp à l’intérieur de la boxe et à l’écart, doit s’engager. McCracken est son entraîneur ou il ne l’est pas. Il va violemment porter le combat directement à Usyk ou il va garder un coup dur au visage de l’Ukrainien et l’attacher étroitement. C’est un ambassadeur qui reste humble ou c’est un gros poids lourd en colère. N’importe laquelle de ces approches pourrait fonctionner, à condition qu’il s’y engage pleinement. Le moment est venu pour Anthony Joshua de coller ou ou de se tordre.