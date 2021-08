Le seul regret du tournage de Kailyn Lowry

Kailyn Lowry fait partie de la famille Teen Mom depuis des années. Elle est apparue à l’origine dans 16 & Pregnant et est ensuite passée à Teen Mom 2. Alors qu’elle a beaucoup partagé sur les programmes télévisés, Lowry a parlé de son podcast Coffee Convos sur le moment où elle regrette son passage à la télé-réalité, par Le soleil.

Lowry a dit à sa co-animatrice de Coffee Convos, Lindsie Chrisley, qu’elle avait beaucoup réfléchi au type de contenu qu’elle voulait montrer sur Teen Mom 2. Selon la star de télé-réalité, son temps dans la série lui a fait réaliser qu’il y avait sont des choses de sa vie personnelle qui ne devraient pas être partagées. Elle a expliqué: “Au fil du temps, je pense que j’ai appris que certaines choses devraient être filmées et certaines choses ne devraient pas être filmées. Mais si je suis complètement transparent, c’est que plus de mes enfants sont assez vieux pour googler et voir ces choses. ” Quant à ce qu’elle regrette en particulier de son passage sur Teen Mom 2, elle a déclaré qu’une situation avec son ex-mari, Javin Marroquin, ressortait.

“Peut-être que lorsque j’ai poussé Javi, c’est une chose réelle. Cela s’est vraiment produit, et c’est vraiment humiliant et embarrassant et je me suis immédiatement mis en thérapie. Mais je peux expliquer cela à mes enfants maintenant”, a déclaré Lowry. “Si je devais faire ça aujourd’hui, et même si je faisais toutes ces choses – aller en thérapie et tout – comment pourrais-je expliquer cela. C’est juste un peu différent. Je connais mieux. Alors je veux faire mieux. 100% Je peux comprendre cela.” Lors d’un épisode de Teen Mom 2 diffusé en 2012, Lowry et Marroquin se sont battus. Leur combat s’est intensifié jusqu’au point où Lowry a pu être vu en train de saisir Marroquin par le col de sa chemise et de le pousser. Les deux, qui partagent leur fils Lincoln, se sont mariés en septembre 2012. Ils se sont séparés en mai 2016.

La personnalité de MTV a poursuivi en disant qu’elle voulait être transparente avec ce qu’elle montre sur Teen Mom 2. Cependant, elle va mettre son pied à terre en ce qui concerne le contenu qu’elle ne veut pas que ses enfants voient à l’avenir . Lowry a déclaré: “Je pense qu’il y a certaines choses que je ne filmerais toujours pas, mais pas pour être transparent, mais dans le but que mes enfants puissent voir cela, et je n’ai pas l’impression d’en avoir besoin. édité vers le bas d’une certaine manière et doivent expliquer la version éditée vers le bas.” Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.