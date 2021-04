Le Sevilla At. Golea 1-4 au domicile de Cadix B

04/04/2021 à 14:44 CEST

le Séville a gagné loin de chez lui contre lui Cadix par 1-4 lors de leur premier match de la compétition, qui a eu lieu ce dimanche dans le Ramon Blanco. Avec ce score, l’équipe sévillane est première avec 33 points à la fin du match et le Cadix B sixième avec 23 points dans le casier après le match.

Le match a connu un excellent début pour l’équipe sévillane, qui a débuté à la Ramon Blanco grâce à l’objectif de Bernal à la 10e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Séville à., ce qui a augmenté les différences établissant 0-2 avec un peu de Simo Bouzaidi à la 21e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 au tableau de bord.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Ivan Romero à la 66e minute. Séville à. à 73 minutes grâce à un peu de Maisons. Cependant, l’équipe de Cadix a réduit les distances grâce à un peu Tur peu de temps avant la fin, en particulier en 86, mettant fin au match avec un résultat de 1-4.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Cadix qui sont entrés dans le jeu étaient Marc Baró, Boselli, Javi Duarte, Kensly et Alvaro Espinola remplacer Martin, Diarra, Sergi, Chapela et Kike, tandis que les changements dans le Séville Ils étaient Nacho quintana, Carlos Alvarez, Paco Fernandez, Maisons et Roncier, qui est entré pour fournir Luismi, Simo Bouzaidi, Juanlu, Ivan Romero et Bernal.

Au cours des 90 minutes du match, huit cartons au total ont été vus. le Cadix a dû faire face à la sanction de petit fils, Sergi et samedi avec un carton jaune et l’expulsion de Sergi (2 jaunes) et Alex Martin avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Simo Bouzaidi, Bernal et Maisons.

Avec ce résultat, le Cadix reste avec 23 points et le Séville obtient 33 points après avoir remporté le duel.

Le jour suivant, la deuxième de la deuxième phase du deuxième B, le Cadix B jouera son match contre lui Real Murcie à domicile. Pour sa part, Séville à. jouera à domicile son match contre lui Tamaraceite.

Fiche techniqueCadix B:Garrancho, samedi, Álex Martín, Gudelj, Martín (Marc Baró, min.53), Tur, Sergi (Javi Duarte, min.63), Diarra (Boselli, min.53), Kike (Álvaro Espinola, min.70), Chapela (Kensly, min. 70) et NietoSéville à.:Pastor, Lluís Aspar, Carmona, Juan María, Valentino Scotta, Luismi (Nacho Quintana, min 59), Ortiz, Juanlu (Paco Fernández, min 71), Iván Romero (Casas, min 71), Simo Bouzaidi (Carlos Álvarez , min 59) et Bernal (Zarzana, min 75)Stade:Ramon BlancoButs:Bernal (0-1, min.10), Simo Bouzaidi (0-2, min.21), Iván Romero (0-3, min.66), Casas (0-4, min.73) et Tur (1- 4, min. 86)