Le Séville de Lopetegui succombe en Ligue des champions

11/03/2021 à 16h42 CET

Le Séville de Julen Lopetegui a été surpris (1-2) par le LOSC Lille lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Lucas Ocampos a donné l’avantage à l’équipe de Séville avant le premier quart d’heure, mais David a réduit l’écart avant la mi-temps et Ikoné a condamné avant le temps de jeu. Avec trois nuls et une défaite, les Andalous ne savent pas ce que c’est que de gagner dans cette édition 2021/22 et ils ont signé leur pire séquence en compétitions européennes avec deux défaites et quatre nuls consécutifs.s.

Les Hispaniques, qui ils restent troisièmes de la Liga avec 24 points, le même que le Real Madrid et un de moins que la Real Sociedad, l’actuel leader, ont confirmé leur mauvaise dynamique en Europe avec une défaite inattendue à Sánchez Pizjuán contre les champions de France actuels. Il est dernier avec seulement trois points en quatre tours et ne dépend pas de lui-même : il joue sa vie contre Wolfsburg et Salzbourg lors des deux prochains tours..

6 – Le #SevillaFC a égalé sa pire séquence de l’histoire sans victoire en compétition européenne (deux défaites et quatre nuls, tous en @LigadeCampeones), qui étaient six en Coupe UEFA entre 1982 et 1990 (3E 3D). Désarmé #UCL pic.twitter.com/L5KPAIqB3O – OptaJose (@OptaJose) 2 novembre 2021

L’équipe andalouse a égalé le pire bagage européen de son histoire contre le LOSC Lille : elle compte au total six matchs consécutifs sans victoire avec deux défaites et quatre nuls, ce qui ne s’était pas produit depuis près de quatre décennies.. Entre 1982 et 1990, ils ont également signé un total de six matchs sans victoire, avec trois défaites et trois nuls, en Coupe UEFA.

La passe au deuxième tour, le grand but

L’équipe de Julen Lopetegui a subi un grave revers contre le LOSC Lille lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, compliquant leurs options de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils restent en dernière position à deux points du troisième, Wolfsburg, et à deux autres points du deuxième, le LOSC Lille. Ils mènent Salzbourg avec un total de sept unités, qui a tout à faire pour accéder au prochain tour en tant que vainqueur de groupe malgré sa défaite face à l’équipe allemande.

Ceux de Nervión affrontent Wolfburg le lendemain, un match clé pour être en tête et affronter la dernière date, contre un Salzbourg qui pourrait déjà être mathématiquement classé, devant l’équipe allemande.ou. Tout cela se fera après la troisième pause de l’équipe nationale, où Séville affrontera le Real Betis en Liga le week-end prochain.