Le « sex-symbol » autoproclamé Paige VanZant explique sa décision de lancer un site de fans personnel après la « meilleure décision » de quitter l’UFC au lieu d’un compte Only Fans

Paige VanZant insiste sur le fait qu’elle n’a décidé de vendre des photos torrides d’elle-même sur un service d’abonnement qu’une fois qu’elle a réalisé qu’elle pouvait être libérée financièrement de l’UFC.

L’ancienne concurrente poids mouche des femmes a été libérée de l’organisation l’été dernier après sa défaite contre Amanda Ribas sur Fight Island.

VanZant était ouverte lors des interviews et a révélé qu’elle gagnait plus d’argent grâce à la publicité sur Instagram qu’en se battant pour l’UFC.

La jeune femme de 27 ans avait déjà participé à “Dancing with the Stars” en Amérique et figurait également en couverture de Sports Illustrated dans le cadre de l’édition populaire des maillots de bain, renforçant ainsi sa popularité au sein du grand public en tant que symbole sexuel.

Un tel statut attirait les sponsors vers « 12 Gauge », mais elle refusait continuellement de montrer trop de peau. Après avoir signé avec le Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), son contrat exceptionnel lui a accordé beaucoup plus de liberté qu’auparavant.

Et elle a depuis lancé son propre site d’abonnement pour les fans, où le boxeur à mains nues promet de lire et de répondre aux messages ainsi que de publier régulièrement.

“J’ai construit toute ma carrière sur l’UFC”, a expliqué VanZant à MMA Fighting.

« J’ai été à l’UFC pendant, genre, six ans. C’était très angoissant. Peu de gens ont quitté l’UFC au début de leur carrière.

«Il y avait beaucoup de vétérans qui avaient quitté l’UFC qui étaient un peu à la queue, à la recherche de quelques combats supplémentaires.

« Pour moi, j’étais joueur autonome à 26 ans. J’étais vraiment jeune. C’était angoissant de savoir que vous quittiez la centrale des sports de combat. Mais maintenant je sais que c’était la meilleure décision que j’ai jamais prise.

“Depuis que je suis parti, j’ai vu plusieurs combattants quitter l’UFC – et ce n’est pas nécessairement un problème à l’UFC, mais je pense que c’est plus un réveil chez les combattants, sachant qu’il y a de l’argent là-bas et que nous allons être indemnisés pour ce que nous faisons.

VanZant affirme avoir repoussé les appels à lancer un site Web d’abonnement à du contenu exclusif de peur que cela ne nuise aux futurs partenariats de marque qu’elle pourrait poursuivre.

Pourtant, elle a changé d’avis une fois qu’elle a été informée des avantages financiers.

« Il y avait toujours ce va-et-vient », a-t-elle ajouté. « Il y a deux côtés.

«Je ne voulais pas me mettre dans une position où je perdrais des opportunités commerciales en ayant un site de contenu exclusif, mais j’ai l’impression d’être déjà considérée comme un sex-symbol dans le monde du sport.

« Je pourrais aussi bien avoir la monétisation derrière cela. Je voulais le faire à mes propres conditions.

« J’ai donc rejoint Fan Time, c’est une société distincte. Je ne suis pas avec OnlyFans. C’est mon propre site Web et j’ai beaucoup de contrôle sur ce qui s’y passe. C’est essentiellement moi qui fais des choses exclusives. Je suis fier de dire que j’en fais partie.

« Je travaille dur pour mon corps. Je travaille dur pour qui je suis, et il y a un côté de moi qui est extrêmement féminin et féminin, et je peux le partager sur mon site de fans. Maintenant, je pense que cela devient beaucoup plus acceptable.

«Avant, les OnlyFans étaient plus vus comme des stars du porno. C’était un peu plus classé X, juste la vue du public.

«Je ne dis pas que c’est en fait ce que les gens ont là-bas, mais je voulais le faire à ma façon. Je voulais le faire professionnellement et avoir mon propre site Web et c’est ce que j’ai fait.