Le Shakhtar envoie un avertissement au Real Madrid

30/10/2021

Le à 19:12 CEST

Le Shakhtar Donetsk bat Desna (4-1) dans leur engagement en Ligue ukrainienne avant visiter le stade Santiago Bernabeu mercredi affronter le Real Madrid en Ligue des champions.

L’ensemble des Roberto De Zerbi, qui est deuxième de la compétition nationale, à trois points du Dinamo Kiev, qui a battu Mariopul (2-3), n’a pas rencontré de difficultés face à un rival qui a cumulé cinq matchs sans gagner et est à mi-chemin du classement.

Le Shakhtar a pris l’avantage à la 9e minute avec un but israélien Manoir salomon après une passe du Brésilien Dodo.

Desna a fait match nul à la 23e minute grâce à Denys Bezborodko, mais quatre plus tard, l’équipe de De Zerbi a normalisé la situation et a repris l’initiative avec un but de Georgiy Sudakov passer de Maycon.

Le Shakhtar a dominé le match à l’heure du match, avec deux buts en deux minutes. En 62, Tête, au centre de Dodo, a fait le troisième et ensuite Ferdinand a profité d’un ballon servi par Georgiy Sudakov pour condamner la victoire.