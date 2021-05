Le Sharp Aquos R6 se lance avec un capteur de caméra de 1 pouce et un écran IGZO 240 Hz

Sharp a annoncé son nouveau smartphone phare, l’Aquos R6, doté d’un capteur d’appareil photo de 1 pouce avec des optiques conçues par Leica et d’un écran OLED IGZO 240 Hz.

Il y a quelques années, il semblait improbable qu’un smartphone embarque des capteurs de caméra d’une taille équivalente à celle des tireurs dédiés. Maintenant, il semble que Sharp, en partenariat avec Leica, ait atteint cet objectif avec son produit phare Aquos R6.

Le dernier appareil de Sharp dispose d’un réseau de caméras arrière avec un capteur de caméra principal de 20 MP 1 pouce. C’est une étape importante pour les smartphones grand public, étant donné que de nombreux tireurs de poche dédiés contiennent des capteurs de 1 pouce. Sharp l’emporte également sur ses concurrents mobiles à cet égard. Samsung propose actuellement un capteur 1 / 1,12 pouce sous la forme du 50MP Isocell GN2 mais n’a pas encore franchi la barrière de 1 pouce. Sony aurait également un capteur de 1 pouce en développement, mais il n’a pas vu de sortie officielle. Il n’y a aucune indication claire de la société derrière le capteur de Sharp.

Néanmoins, Sharp affirme que son jeu de tir de 1 pouce supprime le bruit dans les scènes plus sombres et produit un bokeh plus naturel. Ce capteur occupe la majeure partie du tiers supérieur du téléphone, mais un capteur ToF et un flash le rejoignent également. L’appareil photo est également équipé d’un objectif à sept éléments f / 1.9 conçu par Leica avec EIS.

Sharp n’est pas étranger à l’innovation originale des caméras. L’Aquos R2 a emballé deux caméras dédiées à l’arrière – une pour les photos, l’autre pour la vidéo. L’Aquos R3 a également emballé deux encoches entre un écran 120Hz.

Qu’est-ce que l’Aquos R6 offre d’autre?

Le Sharp Aquos R6 est cependant un peu plus sérieux que ses prédécesseurs en matière de matériel. Le téléphone est doté d’un écran OLED Pro IGZO conique de 6,6 pouces avec une résolution WUXGA + et un taux de rafraîchissement évolutif de 240 Hz. Notamment, il peut descendre à 1 Hz si nécessaire, ce qui évite une décharge inutile sur la batterie de 5000 mAh. Sharp affirme également que l’écran a une luminosité maximale de 2000 nits – apparemment la luminosité maximale la plus élevée d’un écran mobile à ce jour. Il abrite également le capteur d’empreintes digitales à ultrasons 3D Sonic Max de Qualcomm et une caméra selfie de 12,6 MP montée dans une découpe.

Quant au silicium, le Snapdragon 888 est présent aux côtés de 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il existe également un emplacement pour carte microSD pour l’extension. La connectivité 5G, Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6 sont également disponibles.

Il y a cependant quelques omissions. Il n’est pas classé IP68 comme certains produits phares modernes, mais contient plutôt un indice IPX5 / 8 pour la protection contre l’eau et la poussière. L’Aquos R6 manque également de charge sans fil. Il dispose cependant de NFC et d’une prise casque 3,5 mm. Android 11 est également intégré.

Sharp Aquos R6: Prix et disponibilité

Il n’y a pas encore de mot sur ses prix, mais attendez-vous à ce que le téléphone fasse son arc au Japon après la mi-juin dans les coloris noir et blanc. On ne sait pas si le téléphone verra une version mondiale plus large.

Même s’il n’y a pas de dévoilement mondial, nous espérons que l’Aquos R6 ouvrira les vannes à des capteurs de caméra plus grands sur les smartphones.