Le shérif arrêté pour avoir prétendument frappé une adolescente alors qu’il entraînait un match de Bball

Shérif Brent Lynch — le plus haut responsable de l’application des lois dans le comté d’Owsley, KY — a été arrêté pour voies de fait jeudi après avoir prétendument frappé une adolescente alors qu’elle entraînait un match de basket-ball féminin.

L’incident – qui a été filmé – s’est produit dans le comté de Perry, KY vendredi dernier. Lynch, un entraîneur du comté d’Owsley, s’est précipité sur le terrain après que les joueurs des deux équipes ont commencé à se battre.

Lynch est accusé d’avoir frappé une fille au visage… et a été accusé d’agression au 4e degré. L’accusation est passible d’un an de prison et d’une amende en cas de condamnation.

Il est actuellement derrière les barreaux de la prison régionale de Three Forks … après avoir été arrêté par ses propres agents ce matin.

Le shérif – qui a pris ses fonctions en janvier 2019 – est répertorié comme 6′, 190 lbs. sur sa feuille de réservation. Il a été réservé à 9h59. Avant d’occuper son poste actuel, Lynch était officier de police de l’État du Kentucky.

Pour info, Owsley est un petit comté d’environ 4 000 habitants dans l’est du Kentucky.

Sherriff Lynch a été suspendu de son poste d’entraîneur de basket-ball. Quant à son travail de jour en tant qu’agent des forces de l’ordre, on ne sait pas s’il restera en poste, ou sera suspendu ou licencié alors qu’il traite son affaire pénale.