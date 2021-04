Le shérif de Los Angeles ne révélera pas la cause de l’accident de Tiger Woods, cite des «  problèmes de confidentialité  » ⋆ .

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré mercredi à TMZ que les enquêteurs avaient déterminé la cause de l’accident de voiture de Tiger Woods mais ne divulgueraient pas les détails au public pour le moment.

Villanueva a cité des «problèmes de confidentialité» et a affirmé que le personnel du golfeur n’avait pas approuvé les informations à rendre publiques.

« Une cause a été déterminée, l’enquête est terminée », a déclaré Villanueva. «Nous avons contacté Tiger Woods et son personnel. … Il y a des problèmes de confidentialité lors de la divulgation d’informations sur l’enquête, nous allons donc leur demander s’ils renoncent à la confidentialité et nous pourrons ensuite publier une publication complète sur toutes les informations concernant l’accident. «

Woods a eu un grave accident le 23 février dans lequel son véhicule a basculé dans les collines du sud de la Californie. Woods, 45 ans, a subi une intervention chirurgicale d’urgence sur son tibia supérieur et inférieur et son péroné, comme l’a rapporté pour la première fois l’Associated Press. Le golfeur était inconscient après avoir été approché par un témoin.

Le véhicule de Tiger Woods après l’accident de ce matin qui l’a maintenant opéré pour ce que son agent appelle «plusieurs blessures aux jambes». pic.twitter.com/VbI5qvyj8g – Adam Schefter (@AdamSchefter) 23 février 2021

Ce matin, @LMTLASD a répondu à une collision par retournement dans laquelle @TigerWoods a été blessé. Veuillez consulter notre déclaration… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w – Shérifs du comté de LA (@LASDHQ) 23 février 2021

La police n’a pas demandé un mandat de perquisition pour les échantillons de sang de Woods afin de sonder la consommation de drogue ou d’alcool. Woods a des antécédents de toxicomanie et d’alcoolisme, après s’être présenté dans une clinique en 2017 à la suite d’une accusation de conduite sous l’influence en Floride.

Selon un affidavit, le golfeur a affirmé qu’il ne savait pas comment l’accident s’est produit. La Cour supérieure du comté de Los Angeles a obtenu un mandat de perquisition pour l’enregistreur de données dans sa voiture appelé «boîte noire».

« Nous avons tout le contenu de la boîte noire, nous avons tout », a déclaré le shérif. «Il est terminé, signé, scellé et livré. Cependant, nous ne pouvons pas le publier sans l’autorisation des personnes impliquées dans la collision. »

Le golfeur a passé trois semaines au Harbor-UCLA Medical Center et au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles. Il est maintenant en Floride en convalescence. Au moment de l’épave, la police a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve de facultés affaiblies». Étant donné que Woods n’a pas été testé pour la preuve, la preuve de cette affirmation initiale reste à voir.

Bien que le shérif n’ait pas dévoilé la cause de l’accident, il a précédemment déclaré qu’il s’agissait d’un «accident» et non d’un acte délibéré. Woods n’a publié aucune déclaration depuis le crash.