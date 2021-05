Le shérif du comté de Cochise en Arizona dit que Biden et Harris ne visitent pas la frontière “ une insulte ” ⋆ .

Le shérif du comté de Cochise en Arizona, Mark Dannels, a déclaré vendredi que le président Biden et le vice-président Kamala Harris n’avaient pas encore visité la frontière sud-ouest des États-Unis au milieu de la récente vague d’immigrants illégaux était insultant.

«C’est une insulte pour quiconque porte un badge», a déclaré Dannels «Just the News AM». «Nous faisons de notre mieux ici pour sécuriser nos frontières, notre pays, puis nous n’obtenons aucune réponse.»

Dannels a déclaré que lui et d’autres shérifs avaient rencontré des responsables de l’administration Biden, y compris le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, mais il fait valoir qu’il ne voit aucun plan ou action pour sécuriser la frontière, qui, selon lui, est également désormais ouverte au trafic de drogue illégal.

Biden a fait appel à Harris pour diriger la réponse à la crise à la frontière.

Jusqu’à présent, aucun des deux n’a visité la frontière. Cependant, Harris s’est entretenu avec des dirigeants de pays d’Amérique centrale et prévoit de se rendre au Guatemala et au Mexique en juin pour examiner les causes profondes de la crise, qui avait été largement attribuée à la pauvreté et à l’anarchie créée par le trafic de drogues illicites.

Dannels a déclaré que le président et le vice-président doivent venir à la frontière pour que la situation s’améliore. Il a déclaré qu’ils devaient également «changer le message et dire que la frontière n’était pas ouverte au trafic illicite d’êtres humains ou de drogue, à tout autre type de comportement illicite».

Le shérif que ses caméras juste au cours des quatre derniers mois ont montré plus de 800 livres de drogues illicites, plus de 11 000 blessures légales et 38 trafiquants de drogue.

