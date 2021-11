Le shérif du comté de Los Angeles, Villanueva, refuse d’appliquer le mandat de vaccination à son agence: « Sérieusement en sous-effectif »

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a doublé sa décision de ne pas appliquer un mandat de vaccin dans son département lundi, disant à Tucker Carlson qu’il faudrait des années avant qu’il puisse remplacer une partie importante de sa main-d’œuvre par des officiers et des employés qualifiés. .

Villanueva, une démocrate, a déclaré à « Tucker Carlson Tonight » que des centaines d’employés du shérif ont déclaré qu’ils seraient prêts à perdre leur emploi plutôt que de se faire vacciner – et Los Angeles a trop de crises comme l’augmentation de la population de sans-abri pour qu’elle en perde plus députés.

Le mandat exigeait que tous les employés du comté de Los Angeles soient complètement vaccinés avant le 1er octobre et ne prévoit des exemptions que pour des raisons religieuses et médicales. Son département compte déjà près de 1 000 employés. Le département du shérif emploie environ 18 000 travailleurs.

« J’ai 1 600 personnes potentielles qui ont 28 ans ou plus de service », a-t-il déclaré. « Ils pourraient simplement s’éloigner et ne pas perdre un centime et même ne pas regarder en arrière, et c’est une menace énorme pour le département qui est déjà gravement en sous-effectif. »

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, est interviewé par . à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 24 juin 2020. REUTERS/Lucy Nicholson – RC2ZFH9GENVO

Villanueva a déclaré qu’il lui fallait près d’un an et demi pour remplacer un travailleur débutant. « Pour remplacer un expert vétéran de trente ans à quelque titre que ce soit – par exemple, enquêteur sur les homicides, il faut des décennies pour remplacer quelqu’un comme ça, et vous ne pouvez pas quantifier l’impact que cela a sur la sécurité publique », a-t-il déclaré.

« Je vous garantis que les homicides vont augmenter. Beaucoup de choses vont augmenter et les temps de réponse vont s’allonger de plus en plus.

Villaneuva a déclaré qu’il avait reçu le soutien de membres « de tous les horizons politiques, à l’exception d’un groupe, la gauche réveillée qui a en quelque sorte adopté cette idée comme si c’était une autre guerre culturelle à mener », a-t-il déclaré à Carlson.

En juillet, Villanueva a déclaré qu’il n’appliquerait pas un mandat de masque de comté qui a été rétabli après une augmentation de la variante Delta, affirmant qu’il n’était pas « soutenu par la science ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus de 26 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le comté de Los Angeles, qui est le comté le plus peuplé du pays.

Malgré la chute du nombre de cas, la ville de Los Angeles a récemment approuvé l’un des mandats de vaccination les plus stricts du pays qui oblige toute personne se rendant dans un bar, un restaurant, un centre commercial, un salon, une salle de sport et de nombreux autres endroits à se faire vacciner.

Brie Stimson de Fox News a contribué à ce rapport.