Le shérif du Michigan en contact avec une « personne d’intérêt » liée au bâtiment où Crumbleys a trouvé, selon un avocat

Un résident du comté d’Oakland, dans le Michigan, a retenu les services d’un avocat pour son lien présumé avec les disparitions de James et Jennifer Crumbley, les parents du tireur scolaire accusé Ethan Crumbley. Le résident du Michigan est en contact avec le bureau du shérif du comté d’Oakland, a appris Fox News.

Andrzej Sikora, 65 ans, est un résident du comté d’Oakland et est le propriétaire de Decora Interior Art Design, qui a un emplacement à l’intérieur du bâtiment où James et Jennifer Crumbley ont été retrouvés par des agents des forces de l’ordre tôt samedi matin.

L’avocat de Sikora, Clarence Dass, a publié dimanche une déclaration disant que Sikora est une « personne d’intérêt » mais n’a été inculpée d’aucun crime et a contacté le bureau du comté d’Oakland Sherrif pour fournir des informations.

« M. Sikora n’a été inculpé d’aucun crime. Néanmoins, après avoir appris l’arrestation des Crumbley le 4 décembre 2021, il a volontairement contacté le service de police de Detroit et le bureau du shérif du comté d’Oakland pour fournir des informations », a déclaré Dass.

LES PARENTS SUSPECTS D’UN TIR AU MICHIGAN PLAIDENT NON COUPABLES D’ACCUSATIONS D’HOMMAGE INVOLONTAIRE : MISES À JOUR EN DIRECT

Ethan Robert Crumbley, 15 ans, accusé de meurtre au premier degré dans une fusillade dans un lycée, pose dans une photo de réservation de prison prise à la prison du comté d’Oakland à Pontiac, Michigan. (.)

Dass a ajouté que Sikora maintient son innocence et coopère pleinement avec les forces de l’ordre.

« Il maintient son innocence tout au long de ce processus et coopère pleinement avec les forces de l’ordre pour les aider dans leur enquête », a déclaré Dass.

Michael McCabe, le sous-shérif du bureau du shérif du comté d’Oakland, a déclaré à Fox News que Dass les avait contactés et qu’ils étaient en train d’organiser une réunion.

Dass a déclaré à Fox News qu’il y avait une « discussion active » entre le bureau du shérif et que si une réunion était fixée, elle aurait probablement lieu cette semaine.

CRUMBLEY PARENTS CHARGES « ABSOLUMENT GARANTIS », CHACUN POURRAIT ENCOURAGER 15 ANS, DIT L’ANCIEN AVOCAT AMÉRICAIN

Le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse qu’une personne anonyme avait aidé James et Jennifer Crumbley à entrer dans le bâtiment de Detroit où ils ont été retrouvés.

Les Crumbley ont été trouvés dans un immeuble commercial à Detroit.

« Nous avons suffisamment d’indications précoces que quelqu’un les a clairement aidés à se rendre à cet endroit et l’a mis à leur disposition, et c’est après qu’il a été annoncé publiquement qu’il y avait des mandats pour eux », a déclaré Bouchard.

Bouchard a également déclaré que des accusations supplémentaires pourraient être déposées dans l’affaire Crumbley, mais n’a pas donné d’informations supplémentaires.

« Nous pensons qu’ils ont été aidés à cet endroit pour s’y rendre, pour entrer. Et nous rassemblons ces informations et nous allons faire tout cela assez bientôt et présenter cela à notre procureur pour des accusations potentielles pour avoir aidé soit et la complicité ou l’entrave à la justice », a déclaré Bouchard.

James et Jennifer Crumbley (Bureau du shérif du comté d’Oakland) (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

James et Jennifer Crumbley ont été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire après que leur fils, Ethan Crumbley, a été inculpé dans la fusillade au lycée d’Oxford où quatre personnes ont été tuées et au moins sept autres ont été blessées.

Le couple a disparu vendredi et a été retrouvé dans un sous-sol d’un immeuble de Détroit tôt samedi matin par des agents des forces de l’ordre.

Samedi, le couple a été inculpé de quatre chefs d’homicide involontaire et chacun est détenu sous caution de 500 000 $.

Audrey Conklin, Michael Ruiz et Brie Stimson ont contribué à ce rapport.