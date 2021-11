Le shérif fait le point sur la cause du décès de Brian Laundrie 2 semaines après la découverte de ses restes

Un shérif de Floride a fourni une nouvelle mise à jour sur la cause du décès de Brian Laundrie, deux semaines après que les restes de l’homme disparu ont été retrouvés dans un parc d’État. Selon le Sarasota Herald-Tribune, le shérif du comté de Sarasota, Kurt Hoffman, a pris la parole vendredi lors d’un forum sur l’application de la loi, louant le travail de North Port, en Floride, du chef de la police Todd Garrison et de son équipe. « Nous avons parlé probablement 20 fois au cours de cette situation et nous les avons évidemment soutenus dans la réserve à la recherche de Brian Laundrie », a déclaré Hoffman.

Le shérif Hoffman a ensuite ajouté: « Ce gars est allé là-bas et, de l’avis de tous, s’est probablement suicidé et il était juste là où nous pensions qu’il était. Il y avait quatre pieds d’eau là-bas à l’époque. » Laundrie a été porté disparu par sa famille le 17 septembre. Ils ont déclaré aux autorités qu’il avait quitté son domicile le 14 septembre mais n’était jamais revenu. Sa disparition est survenue quelques jours seulement avant que le corps de sa petite amie, Gabby Petito, ne soit retrouvé par les autorités du Wyoming. Sa famille a signalé sa disparition le 11 septembre, après être restée sans nouvelles d’elle pendant près de deux semaines.

Selon certaines informations, Petito et Laundrie étaient partis en voyage à travers le pays en juin. Vers la fin du mois d’août, Petito aurait commencé à être moins communicatif avant d’envoyer un dernier SMS le 30 août, dont sa famille remet en question l’authenticité, car ils pensent qu’il n’a peut-être pas été envoyé par elle. Laundrie est rentré chez lui à North Port le 1er septembre, mais n’aurait apparemment pas voulu coopérer avec la police dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Petito. Laundrie n’a jamais été un suspect officiel dans la mort de Petito, mais il était considéré comme une personne d’intérêt.

Les autorités se sont lancées dans une recherche approfondie de Laundrie et ont finalement confirmé le 21 octobre que ses restes avaient été découverts. Dans une déclaration publiée par PEOPLE, l’avocat Steven Bertolino – l’avocat représentant la famille de Laundrie – a déclaré: « Appeler la nouvelle que votre enfant n’est plus avec vous est triste, en toutes circonstances. » Il a poursuivi: « Le fait que les blanchisseries aient été soumises à ces personnes devant leur maison au cours des quatre dernières semaines, et qu’elles continuent là-bas aujourd’hui, rend les choses d’autant plus difficiles. »

Bertolino a également brièvement évoqué la mort par homicide de Petito, en déclarant : « Aujourd’hui n’est pas le jour pour discuter de l’affaire Gabby Petito », en raison du fait que ses clients « ont subi une grave perte ». Il a ajouté: « À un moment donné dans le futur, il peut y avoir des conversations à avoir, il peut y avoir des informations à discuter – ce soir n’est pas ce moment. Cette affaire n’est pas terminée. Il y a certaines choses qui doivent être faites – je devrais disons terminé – avant que nous puissions avoir d’autres conversations sur ce qui a pu ou non avoir été fait différemment. »