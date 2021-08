Le shérif moldave Tiraspol, à deux pas de faire l’histoire

17/08/2021 à 23h25 CEST

Alex Carazo

Qui allait dire à ce modeste club moldave, de l’« indépendant & rdquor; Transnistrie non reconnue, qui devait être à un pas d’entrer dans la phase de groupes de la Ligue des champions. Le vainqueur de 19 des 21 championnats moldaves de ce siècle n’était jamais allé aussi loin lors des tours précédents.

Après avoir passé trois tours et éliminer dans l’avant-dernier à tout un champion d’Europe comme étoile rouge, battu par 3-0 au match aller du quatrième et dernier tour à Dynamo de Zagreb. Le doublé d’Adama Traoré, celui du Mali et le but de Kolovos permettent aux Moldaves de rêver au retour en Croatie.

Qui a également fait un grand pas pour être dans la prochaine phase de groupes était le Shaktar de Roberto De Zerbi, qui fut imposée sous Louis II à Monaco pour 0-1 avec un soleil solitaire de Pedrinho dans la première partie. Les Monégasques devront beaucoup ramer en Ukraine pour être en Ligue des champions la saison prochaine. Cesc Fabregas il n’a pas joué pendant une minute.

Vous devrez également revenir à Brondby Danois au retour dans son stade après la Salzbourg gagnera le match à la 90e minute avec le but de Aaronson, qui a défait le lien des buts de son compagnon Adeyemi et de Euh, qui a donné l’avance aux visiteurs à la quatrième minute.