le Shimizu S-Pulse accueille le Nagoya Grampus

14/05/2021 à 7h00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous verrons la victoire à Shimizu S-Pulse et à Nagoya Grampus dans le Stade IAI Nihondaira.

le Shimizu S-Pulse Il affronte la rencontre de la quatorzième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Yokohama dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des 13 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 11 buts pour et 16 contre.

Pour sa part, Nagoya Grampus a réussi à vaincre le Cerise Osaka 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Yoshida, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Shimizu S-Pulse. Avant ce match, le Nagoya Grampus ils avaient gagné dans neuf des 13 matchs disputés dans la Ligue japonaise J1 cette saison, avec un chiffre de 18 buts pour et six contre.

En tant que local, le Shimizu S-Pulse a été battu deux fois et a fait match nul quatre fois en six matchs joués jusqu’à présent, donc les visites du stade Stade IAI Nihondaira Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Nagoya Grampus ils ont gagné cinq fois et fait match nul une fois au cours de leurs sept matchs joués, ce qui en fait l’un des rivaux les plus puissants du tournoi lorsqu’ils jouent à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment dans le stade de la Shimizu S-Pulse et le bilan est de quatre défaites et trois nuls pour l’équipe locale. La dernière confrontation entre les Shimizu S-Pulse et le Nagoya Grampus Cette compétition a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminée par un résultat 3-1 en faveur de la Nagoya Grampus.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous voyons que l’équipe visiteuse est en avance sur la Shimizu S-Pulse avec une différence de 17 points. L’équipe de Michel-Ange Lotina Il entre en jeu en quinzième position et avec 12 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 29 points et occupent la deuxième position du tournoi.