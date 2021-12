Le showrunner ‘Cobra Kai’ révèle une mise à jour majeure sur la saison 5 de la série Netflix

La cinquième saison de Cobra Kai pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Dimanche, le co-créateur et producteur exécutif de Cobra Kai, Jon Hurwitz, s’est rendu sur Twitter pour annoncer la fin de la saison 5 de la série Netflix. Cela survient alors que la saison 4 de Cobra Kai devrait être diffusée sur Netflix la semaine prochaine.

La production de la saison 5 a commencé en septembre, quelques mois seulement après la fin de la saison 4. Le redressement rapide pourrait être dû au fait que les acteurs et l’équipe ne sont pas ensemble pendant plus d’un an après la fin de la production de la saison 3. Netflix pourrait vouloir que Cobra Kai revienne à sa sortie de printemps alors que la saison 1 et la saison 2 ont été diffusées sur YouTube Red/Premium en mai 2018 et avril 2019, respectivement.

Cinq. Ailette. #Au revoirAtlanta #CobraKai pic.twitter.com/xr3lBwvwa6 – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 19 décembre 2021

Après la sortie de la saison 2, Cobra Kai est passé à Netflix à l’été 2020. Cela a conduit à la première de la troisième saison le jour du Nouvel An cette année. La saison 3 a été un énorme succès pour Netflix, et les attentes sont tout aussi élevées pour la saison 4. PopCulture.com a récemment rencontré Hurwitz qui a révélé que la saison 4 est la plus importante à ce jour.

« C’est une énorme saison de notre émission », a déclaré Hurwitz à PopCulture. « Tous ceux qui ont voulu voir Johnny et Daniel partager beaucoup de temps à l’écran parce qu’ils ont fait équipe à la fin de la saison 3, vous allez réaliser votre souhait. Vous pouvez voir ce que c’est que ces deux gars de essayez de diriger un dojo ensemble et d’enseigner avec les philosophies opposées mais dans le même espace. Donc vous obtenez cela. Vous obtenez le retour de Terry Silver et vous approfondissez sa relation avec Kreese et découvrez s’il est toujours le même fou psychopathe qu’il était dans Karaté Kid 3, ou a-t-il progressé dans la vie d’une certaine manière ? »

La saison 4 de Cobra Kai se concentrera sur le tournoi de karaté All Valley. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) ont uni leurs forces pour vaincre Cobra Kai. Cependant, John Kreese (Martin Kove) a appelé un vieil ami pour aider Cobra Kai à mettre fin à Miyagi-Do et Eagle Fang. Terry Silver (Thomas Ian Griffith) est de retour pour aider Kreese, et il sera probablement très présent dans l’histoire actuelle comme il l’a fait dans The Karate Kid Part III.