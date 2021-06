Le showrunner de Batwoman s’exprime après la révélation d’un autre personnage majeur

in

Avec Jacob Kane et les Crows désormais hors de vue, il sera intéressant de voir ce qui nous attend pour Gotham City. Puisqu’il semble que la porte (de la cellule) soit toujours ouverte pour le retour de Dougray Scott, nous entendrons peut-être ce qui lui arrive à Metropolis, ou peut-être qu’il reviendra plus tard pour vérifier l’existence de Gotham après les Crows. Cela soulève la question de savoir qui pourrait le remplacer, en supposant que quelqu’un le fasse, puisque Gotham aura certainement besoin de quelqu’un pour prendre les rênes et aider, surtout après ce cliffhanger final de la saison 2.