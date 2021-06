Le showrunner de la liste de lecture extraordinaire de Zoey veut que les fans aident à sauver la série Jane Levy après l’annulation

in

Presque dès que la nouvelle de l’annulation a éclaté, Austin Winsberg s’est tourné vers Twitter pour rallier les fans pour aider à sauver la série et lancer un mouvement de hashtag. Dans un fil de tweets inspirés, le showrunner a déclaré aux fans qu’il pensait qu’ils avaient une réelle chance de trouver une nouvelle vie pour la liste de lecture extraordinaire de Zoey, et il a également tagué d’autres membres de la distribution pour obtenir leur implication. En quelques heures, le hashtag était à la mode sur Twitter, suscitant plus d’espoir parmi les fans. Voici ce que Winsberg avait à dire :