Le showrunner de New Blood décompose la finale « brutale »

La nouvelle finale de la série Dexter est enfin là, et le showrunner Clyde Phillips a une explication pour les fans. L’écrivain a accordé une interview à TV Line dimanche après avoir finalement terminé sa série dramatique bien-aimée avec la saison de reprise Dexter: New Blood. Avertissement juste : il y a des spoilers à venir.

La finale de la série Dexter se termine avec l’anti-héros titulaire (Michael C. Hall) qui réussit à tromper ou à échapper à tout le monde une fois de plus – à l’exception de son propre fils, Harrison (Jack Alcott). Au moment où Dexter et Harrison réalisent tous deux que Dexter a enfreint le « code » auquel ils s’en tiennent tous les deux, Harrison le suit lui-même en tuant son père. Phillips a expliqué qu’il pensait que c’était la meilleure façon de mettre fin à la série et d’honorer toutes ses plus grandes histoires jusqu’à présent. Il se souvenait de l’avoir expliqué à Hall lorsqu’ils préparaient le réveil.

« Il a su très tôt que Dexter allait mourir. Il a compris que c’était la bonne décision », a déclaré Phillips. « Si Dexter continue à sortir d’une impasse à chaque fois, alors nous faisons un spectacle de super-héros. Nous voulions apporter autant d’humanité que possible à la fin du spectacle et dire au revoir au personnage avec dignité et intégrité. «

Hall a également déclaré qu’aucune autre fin possible n’avait jamais été discutée et que c’était toujours le plan pour Harrison d’être celui qui a appuyé sur la gâchette. Cependant, il a crédité les 10 scénaristes de la série pour avoir tracé le chemin le plus percutant vers cette fin, en déclarant: « C’est un moment très brutal et intime lorsque cela se produit, mais je pense que cela se termine comme il doit se terminer. »

New Blood a toujours été annoncé comme une saison autonome, et Phillips a déclaré qu’il n’avait subi aucune pression de la part du réseau pour laisser les choses ouvertes ou pour tirer profit d’une autre suite. Il a dit que l’objectif était de représenter Dexter endoctrinant Harrison avec son « code », puis de faire en sorte que Harrison regarde Dexter le casser « irrévocablement », de sorte qu’à la fin Harrison ait l’impression que le code est « des taureaux ».

« Harrison réalise inconsciemment que Dexter est un toxicomane », a-t-il déclaré. « Dexter est un meurtrier. Quand Harrison parle de tuer, il pense : « regardez toutes les vies que nous pouvons sauver si nous éliminons ce tueur en série ». Dexter n’a jamais pensé comme ça. Harrison pense comme Batman. Dexter pense : ‘Mon code est que je tue les gens qui font de mauvaises choses.' »

Enfin, Phillips a noté qu’il pense qu’Angela (Julia Jones) est « une héroïne à la fin de la série », en particulier parce qu’elle « a couvert » Harrison. Il a dit qu’elle « est tellement remplie de mort et de tristesse. Elle a l’opportunité de faire quelque chose d’humain, de gentil et de gracieux. Elle enlève la responsabilité de Harrison et s’en charge et l’envoie. »

Les neuf saisons de Dexter sont désormais diffusées sur Showtime. Phillips a réitéré qu’il n’était pas prévu d’aller plus loin dans la série.