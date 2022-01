Le showrunner de New Blood ne s’engagera pas dans la « fin absolue » de la franchise

Au cours des neuf dernières semaines, Dexter: New Blood a gardé les fans au bord de leurs sièges avec sa série limitée. Mais dimanche soir, tout va changer dans l’univers de Dexter Morgan. Après de nombreux moments mordants remplis de secrets et de meurtres sanglants, le spectacle est sur le point d’avoir sa (deuxième) grande finale le 9 janvier sur Showtime. Mais sera-ce vraiment la fin du tueur en série d’autodéfense préféré des États-Unis ?

Dexter Daily, un site de fans complet consacré à la série, note comment, en novembre, le showrunner et producteur exécutif Clyde Phillips s’est entretenu avec le podcast TV du Hollywood Reporter’s Top 5, affirmant que la série reprenant sa finale controversée de 2013 ne devrait pas être considérée comme une « série limitée » mais plutôt un » renouveau « . Phillips poursuit même en disant que le public ne devrait pas exclure une saison 2.

« Laissez-moi dire ceci pour répondre à cela : ne jamais dire jamais. J’aurais pu dire oui ou non. Je dis ne jamais dire jamais. Tout peut arriver et je ne vais pas m’engager sur le fait que c’est la fin absolue de la franchise. Je pense que c’est une réponse assez révélatrice », a-t-il déclaré. Quant au prochain épisode « Sins of the Father » diffusé le 9 janvier, Phillips dit que l’épisode sera « surprenant, inévitable et satisfaisant ».

Lors d’une interview avec Hall et son groupe, Princess Goes to the Butterfly Museum en novembre dernier avant leur tournée européenne, l’acteur multi-primé a taquiné PopCulture.com avec un sourire malicieux avec ses mains derrière son dos que le public va « peut-être » obtenir la fermeture qu’ils ont demandée. Admettant plus tard qu’il ne voulait pas trop gâcher ce qui allait arriver, Hall assure au public et aux fans que ce sera une fin audacieuse après la finale épineuse de la série en 2013. « Je pense que ce sera – ouais je pense que nous finirons faire quelque chose d’un peu plus définitif, audacieux et, espérons-le, satisfaisant avec les gens », a-t-il déclaré.

Avec le retour des fans passionnants de Dexter, Hall a précédemment expliqué dans la prochaine série de NME qu’il n’avait « jamais repris un travail après autant de temps » comme il l’a fait avec celui-ci. « Avoir Dexter dans un contexte complètement différent, nous verrons ce que cela donne. Cela a été intéressant de comprendre comment faire cela, et j’ai pensé qu’il était temps de découvrir ce qui lui était arrivé », a-t-il déclaré plus tard, admettant le La série limitée en 10 parties n’est peut-être pas exactement la fin non plus. « Je suis réticent à dire » Certainement « , vous savez ? Voyons voir. Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes. »

Dexter: New Blood diffusera sa finale le dimanche 9 janvier à 21 h HE sur Showtime avec l’épisode également diffusé sur l’application Showtime. Pour en savoir plus sur Dexter Morgan, Michael C. Hall et tout ce que vous devez savoir sur le spectacle, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.