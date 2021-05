Le showrunner du crime organisé s’adresse à Benson . de Stabler

“Je vous aime.” Avec ces trois mots, du détective Elliot Stabler (Christopher Meloni) à son ancien partenaire, le capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay), les fans de Law & Order: SVU et Organized Crime sont restés sans voix lors de l’épisode du 22 avril de ce dernier.

Mais que voulait dire exactement Stabler par ces mots? «Nous savons qu’elle compte beaucoup pour lui», a déclaré la showrunner du crime organisé Ilene Chaiken à TV Insider. «Ce moment, il me semble, était un moment aux multiples facettes dans lequel, surtout, il n’était pas entièrement responsable et contrôlait ce qu’il disait. Il aurait pu lui parler directement. Il aurait pu parler à toute sa famille et à elle.

«Il ne fait aucun doute qu’il a de l’amour pour elle, que ce soit de l’amour romantique, je ne sais pas et je ne suis pas encore prêt à répondre. Mais c’était définitivement quelque chose qui est sorti pendant un moment d’agonie et de confusion sans filtre pour Stabler.

Ce moment est survenu au milieu d’une intervention des enfants de Benson et Stabler, car ils ont reconnu le SSPT du détective à la suite de la mort de sa femme Kathy (Isabel Gillies). Lorsque Benson a demandé ce dont il avait besoin, il a laissé tomber cette bombe, puis, après un moment, a ajouté: «Je vous aime tous. Il savait qu’il «se noyait», mais il n’était pas prêt à «s’accrocher» aux autres, comme elle le lui avait dit. «Tout ce que vous faites, c’est me pousser plus loin», dit-il. «C’est comme un poids qui me tire vers le bas.»

Ce poids vient de s’alourdir après l’épisode du 13 mai. Stabler pensait que la bombe qui avait tué Kathy était destinée à lui et a appris plus tard qu’elle était la cible. Maintenant, il vient de découvrir que ce n’est pas le gangster Richard Wheatley (Dylan McDermott) qui a ordonné le coup, mais son ex-femme Angela (Tamara Taylor) – la même femme que Stabler s’est rapprochée et s’est embrassée.

Chaiken ne dira pas grand-chose sur la façon dont Stabler gère cette tournure choquante si ce n’est de souligner: «Il y a tellement de façons dont Stabler pourrait gérer cela, étant donné qui il était et qui il est devenu.

Law & Order: SVU, les jeudis, 9 / 8c, NBC

Law & Order: Crime organisé, les jeudis, 10 / 9c, NBC