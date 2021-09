Le showrunner ‘NCIS’ taquine une nouvelle normalité avec Gibbs et répond aux rumeurs de casting

Le showrunner du NCIS, Steven D. Binder, taquine que les choses pourraient sembler assez différentes pour Gibbs dans la prochaine saison du drame de CBS. Il a été largement rapporté au cours des derniers mois que le producteur exécutif et acteur de la série, Mark Harmon, s’éloignerait de la série. Cependant, Binder partage avec TV Line Gibbs ne va nulle part –– mais, il sera beaucoup moins présent et dans une capacité différente.

“Je dirais que beaucoup de choses sont rapportées dans la série qui ne sont pas nécessairement vraies. Nous nous concentrons en ce moment sur le fait de raconter les meilleures histoires possibles avec les personnages que nous avons, et Gibbs fait partie de ce monde, et Je pense que nous faisons du très bon travail avec ça”, a-t-il déclaré au média. “C’est un peu plus compliqué en vertu des réglementations COVID auxquelles nous sommes à nouveau soumis, mais l’une des choses qui nous manquait au cours de la dernière moitié de la saison dernière était que nous avions rompu notre groupe et que nous voulions les réunir. C’est vraiment ce sur quoi nous nous concentrons maintenant.”

Il a poursuivi: “Je vais vous dire que ce n’est pas nécessairement sous une forme ou une forme à laquelle vous vous attendiez. Ce n’est pas typique, mais ce sera quelque chose qui sera finalement vraiment apprécié.” À l’ouverture de la saison 19, les fans trouveront Gibbs en train de retrouver quelqu’un de son passé afin de saisir son dernier objectif. “Eh bien, il traquait un tueur en série, avec une journaliste (Marcie, interprétée par Pam Dawber) qui n’a pas vraiment nécessairement les outils pour faire face à un tueur en série. Et il a été coupé de son équipe, de cette partie de son monde. Dans les premiers épisodes, cela va changer. Nous allons “rassembler le groupe” dans une certaine mesure afin qu’ils puissent faire ce que nous aimons regarder depuis 20 ans, à savoir ces gens qui résolvent des crimes ensemble », a révélé Binder.

Binder a ensuite réglé quelques autres rumeurs de distribution avant la saison 19. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le personnage de Gary Cole, l’agent spécial du FBI Alden Park, serait ajouté à la série en remplacement de Gibbs. Cependant, Binder a partagé que rendre le personnage de Cole plus permanent était en préparation depuis un certain temps. “C’est quelque chose que je disais que nous devrions faire depuis très longtemps, et quand j’ai pris le relais en tant que showrunner, c’était comme,” nous allons le faire ” – et puis nous ne l’avons tout simplement pas fait pendant un petit moment J’ai dit que nous devons peupler plus de personnages dans ce spectacle, dans la veine de Joe Spano qui joue Fornell, Muse Watson qui joue Mike Franks… La façon dont vous obtenez ces gens qui sont des personnages vraiment fantastiques est de faire venir des gens. et vous les essayez et vous voyez comment ça se passe », a-t-il déclaré.

« C’est ce qui a motivé au départ [the casting of] Katrina [Law]. Avec Gary Cole, vous pouvez presque imaginer [that Agent Park] peut-être trop proche de Fornell à bien des égards – il vient du FBI, il est dans la même démo – mais c’était l’impulsion initiale pour faire venir des personnages », a-t-il ajouté. « Et nous essayons de le faire cette saison avec un peu plus de force, amener dans le bâtiment des gens que vous n’avez pas nécessairement vus mais que vous savez avoir fait des trucs là-bas. Et si quelque chose clique, nous disons “OK, ramenons cette personne”.