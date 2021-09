Le shunt de spa aurait davantage affecté Lando Norris l’année dernière

Lando Norris dit qu’il aurait été plus affecté par son accident de qualification pour le Grand Prix de Belgique lors de ses deux premières saisons de Formule 1.

Le joueur de 21 ans a été transporté à l’hôpital pour des contrôles sur son coude gauche après un impact à grande vitesse dans la barrière d’Eau Rouge lorsqu’il a perdu le contrôle de sa McLaren.

Le circuit de Spa-Francorchamps était traîtreusement humide à l’époque, à la moitié d’un week-end détrempé qui s’est terminé sans un seul tour de F1 possible.

Après avoir été dépassé pour participer dimanche à ce qui s’est avéré n’être que deux courts relais derrière la voiture de sécurité, Norris pensait que sa plus grande maturité lui avait permis de mieux gérer son accident qu’en 2019 ou 2020.

“Si cela s’était produit la première ou la deuxième année, cela m’aurait plus dérangé que maintenant”, a déclaré le Britannique, cité par Motorsport-total.com.

“Je me suis réveillé [on Sunday] et je ne me sentais pas si bien. Mais après quelques massages et des choses comme ça, c’était bon. Et quand je conduisais, je n’ai rien ressenti.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu une rediffusion de l’accident, Norris a répondu: “Partout où je regardais à la télévision, il y avait des rediffusions de moi, donc je ne pouvais pas ne pas le voir.”

Comme il l’avait fait lorsqu’il avait confirmé qu’il allait bien sur la radio de l’équipe, Norris a maintenu que l’accident était dû à une erreur de sa part – même s’il avait signalé un aquaplaning sur son tour de sortie, Sebastian Vettel avait demandé que la session soit rouge. – signalé et le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré, avec le recul, que la Q3 n’aurait pas dû commencer quand elle l’a fait.

Sebastian Vettel s’arrête sur les lieux du crash de Lando Norris pour vérifier s’il va bien ❤️#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/qxQ3PFDnff – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 août 2021

« Je n’avais pas l’impression de prendre trop de risques ou quoi que ce soit. Cela m’aide parce que ce n’est pas de ma faute, même si c’était le cas », a déclaré Norris.

« J’ai traversé le virage et j’ai fait de l’aquaplaning sur les bosses. J’ai perdu la voiture. Je n’avais pas l’impression d’essayer de faire le meilleur tour de ma vie et de tout risquer dès le premier tour à Eau Rouge.

« J’y suis passé normalement, j’ai rétrogradé quelques vitesses, freiné et levé. Mais il y avait tout simplement trop d’eau.

«Je me sentais mal pour l’équipe et déçu de moi-même. C’était de ma faute, c’était moi qui conduisais et personne d’autre n’est parti. »

Norris a salué l’appel de Vettel à l’arrêt de la session. “Je pense que Seb a pris une excellente décision”, a-t-il déclaré.

« J’ai dit qu’il devrait y avoir un drapeau rouge, Seb a dit la même chose. Les conditions étaient encore pires que dimanche, donc ce n’était pas la bonne décision de continuer. »