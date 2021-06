Le Sichuan cesse d’alimenter les fermes minières BTC ; le taux de hachage baisse de 17%

in

Le hashrate de Bitcoin a chuté de 16,94% au cours des dernières 24 heures après que la province chinoise du Sichuan a ordonné aux sociétés énergétiques de cesser de fournir de l’électricité aux mineurs BTC. Un rapport a publié cette nouvelle le 19 juin, notant que la province avait franchi cette étape après une réunion entre le Bureau chinois des sciences et de la technologie et le Bureau de l’énergie du Sichuan Ya’an. Les compagnies d’électricité auraient eu jusqu’au début du 20 juin à Pékin pour mettre hors ligne les fermes d’extraction de crypto.

Selon le rapport, cette directive a paralysé 26 fermes minières de la région. En raison de la baisse des hashrates, le prix du BTC a également subi un coup important. Au moment de la rédaction, la pièce a baissé de 7,7% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 32 879,66 $ (23 779,06 £). Dans un effet domino, la majeure partie du marché de la cryptographie saigne avec plusieurs altcoins affichant des pertes à deux chiffres.

En plus du marché des crypto-monnaies, les pools de minage BTC ont également été durement touchés. Les données de BTC.com montrent qu’au cours de la dernière journée, AntPool, le plus grand pool minier, a perdu 3,12 % de son taux de hachage. D’autre part, le hashrate de BTC.TOP a chuté de 21,05% au cours de la même période, ce qui en fait le pool de minage le plus touché. En conséquence, le pool minier a glissé de la position 11 à la position 15.

La position négative de la Chine sur les crypto-monnaies prépare le terrain pour sa CBDC

En plus du Sichuan, qui était la deuxième plus grande région minière, d’autres provinces du pays, comme Xianjing, ont mis en place des règles similaires, affectant considérablement le hashrate BTC. Avec cette interdiction de l’extraction de BTC, la Chine est sur le point de générer un recul majeur du prix du Bitcoin (BTC / USD), car le pays représentait auparavant environ 65% du hashrate mondial de BTC.

Cette nouvelle intervient alors que la Chine continue de resserrer ses restrictions sur les crypto-monnaies. En plus d’interdire l’interdiction de la crypto-monnaie en 2017, le pays a également interdit aux institutions financières de s’engager dans des services de cryptographie. L’interdiction par la Chine de l’extraction de BTC serait basée sur sa conviction que la production de BTC consomme beaucoup d’énergie et ne rapporte rien d’utile.

Alors que le sentiment général de la Chine sur les crypto-monnaies est négatif, ces interdictions préparent continuellement le terrain pour le lancement du yuan numérique, la monnaie numérique émise par la banque centrale du pays. Contrairement à d’autres juridictions dans le monde, la Chine est fortement investie de sa CBDC. Bien que le pays n’ait pas encore annoncé le lancement de la CBDC, des preuves récentes montrent que le lancement n’est pas si lointain dans le futur.

