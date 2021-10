Le siècle chinois : la Chine n’est pas seulement à nos frontières mais construit un anneau de relations autour de nous

Dans le passé, j’ai souvent pensé que les États-Unis devraient sous-traiter la poursuite et la répression des crimes en col blanc aux Chinois ; il semble avoir fait une partie du chemin, amenant deux Américains d’origine sud-asiatique intelligents, articulés et équitables. (Image représentative)

Confirmant ce que nous savons tous maintenant, Frances Haugen, la plus récente dénonciatrice de Facebook, a déclaré au Congrès américain que les comportements de longue date de l’entreprise « faisaient du mal aux enfants et à la démocratie en favorisant les divisions sociales ». Et bien que Facebook soit peut-être le plus flagrant, il n’est certainement pas le seul parmi les autres ploutocrates occidentaux de la technologie pour qui les profits sont une priorité beaucoup plus élevée – la seule ? – que les normes sociétales et les droits des citoyens.

L’inefficacité du gouvernement américain à protéger les citoyens contre le flux continu et malsain d’attaques électroniques contraste fortement avec les mesures claires prises par le gouvernement chinois pour réduire Alibaba, Didi et Tencent (entre autres). En plus d’augmenter la surveillance des algorithmes que les entreprises technologiques utilisent pour s’assurer que les entreprises respectent l’éthique des affaires et les principes d’équité, il y a eu un large éventail d’autres initiatives pro-citoyennes comme la redéfinition des tutoriels privés comme à but non lucratif et la limitation de la le temps que les jeunes consacrent aux jeux en ligne, un effort de décarbonisation à l’échelle de l’économie, obligeant les entreprises de livraison de nourriture à mieux protéger les travailleurs, etc.

À première vue, l’intention déclarée de ces mesures fait du gouvernement chinois, contrairement à sa réputation, l’un des plus progressistes au monde. Seule l’UE, qui essaie d’empêcher les entreprises technologiques d’utiliser des données personnelles de manière rapace, d’accroître la conformité fiscale des multinationales et d’autres initiatives axées sur les citoyens, peut rivaliser. Les États-Unis restent coincés dans leur approche de « laisser-faire » « je l’ai fait à ma façon » qui en a fait le pays le plus riche de la planète avec une profusion de pauvres.

Mais la bonne nouvelle est que, même aux États-Unis, le traumatisme créé par les marchés « libres » est enfin sous pression. Lina Khan, que le président Joe Biden a nommé présidente de la Commission fédérale du commerce, a créé une impulsion pour une application antitrust plus vigoureuse dès 2017 avec un article du Yale Law Journal intitulé « Amazon’s Antitrust Paradox » et la toute nouvelle Lina Khan La FTC insuffle déjà un feu impartial dans le comportement des entreprises. Rohit Chopra, un fervent défenseur des consommateurs qui préconise des sanctions sévères pour les entreprises mal intentionnées, a été nommé à la tête du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). En tant que commissaire de la FTC, Chopra avait exprimé sa dissidence sur le vote d’une amende de 5 milliards de dollars à Facebook, le qualifiant d’insuffisant et s’opposant à l’immunité de ses dirigeants et administrateurs comme « un cadeau ». Il a également souligné l’impact potentiellement discriminatoire de l’utilisation de l’IA pour prendre des décisions, par exemple, en matière de prêt immobilier ; Il dit : « Il est rare de découvrir des preuves directes d’intentions racistes… C’est pourquoi une analyse d’impact disparate est un outil essentiel pour découvrir des formes cachées de discrimination. De toute évidence, l’administration Biden est plus concentrée (que les administrations précédentes) à exiger que les entreprises se comportent de manière responsable.

Dans le passé, j’ai souvent pensé que les États-Unis devraient sous-traiter la poursuite et la répression des crimes en col blanc aux Chinois ; il semble avoir fait une partie du chemin, amenant deux Américains d’origine sud-asiatique intelligents, articulés et équitables.

La Chine continue de renforcer ses capacités dans les domaines de la technologie, des énergies renouvelables, des voyages dans l’espace, etc. Aujourd’hui, la Chine est bien plus que l’usine du monde : son économie est déjà la plus grande du monde sur une base PPP et devrait être près de 50 % plus grande que les États-Unis (en termes absolus) dans 5 à 6 ans. De toute évidence, le 21e siècle appartient à la Chine.

Pourtant, comme l’a souligné dans The Guardian Yangyang Cheng, un chercheur postdoctoral chinois à la faculté de droit de Yale, l’Occident considère la Chine comme une « menace », pas comme un endroit réel, avec de vraies personnes. « La montée de la Chine et son rôle dans le capitalisme mondial ont remis en cause la domination économique de l’Occident et brisé la notion commode que le marché apporte nécessairement la liberté. »

Ce commentaire reflète le vrai problème aujourd’hui : que la Chine est un tel croque-mitaine que peu de gens croient quelque chose de bon à son sujet, ou certainement, au sujet du gouvernement chinois. C’est un problème stratégique majeur. Si vous êtes aveugle à toute valeur positive de l’autre côté, vous êtes voué à une relation conflictuelle. Et entrer dans une relation conflictuelle avec le plus grand papa du monde est, au mieux, une folie.

L’Inde est particulièrement vulnérable à cela, étant donné que la Chine n’est pas seulement à notre frontière, mais construit régulièrement un cercle de relations autour de nous, non seulement avec nos voisins immédiats, mais aussi en Asie centrale, en Iran et en Turquie. Dépendre des États-Unis pour nous permettre de gérer cette menace stratégique est un échec – les États-Unis veilleront, tout à fait raisonnablement, à leurs propres intérêts et, tôt ou tard, leur relation avec nous deviendra durable.

Nous devons nettoyer nos esprits de l’embarras Hindi-Chini bhai-bhai et commencer à réfléchir à la façon de commencer à voir la Chine comme une opportunité plutôt que comme une menace.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial

