Le siège de Dubaï – The Financial Express

Non, cette chronique ne concerne pas « The Match ». Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes encore à un jour du moment où les stars américaines du golf, Bryson DeChambeau et Brooks Koepka, s’affrontent, mänō ä ˈmänō, dans un duel télévisé, apparemment, pour régler leurs comptes. Au moins c’est le baratin. La préparation de « The Match » contient tous les éléments que vous avez l’habitude de voir dans les sports de contact coûteux comme la boxe, à l’exception du fait que Koepka et DeChambeau se parlent sur les réseaux sociaux plutôt que sur un conférence de presse. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une émission pré-événement dans laquelle nos formidables pugilistes répondront aux questions des animateurs et des téléspectateurs. J’ai le sentiment que cela pourrait être plus amusant à regarder que « The Match » lui-même. Quel cirque.

Si tout va bien avec les lecteurs, je vais simplement sauter ce battage médiatique pour parler de l’article authentique à la place. Collin Morikawa, l’Américain de 24 ans qui est allé loin en territoire étranger et revient avec le plus gros prix de l’European Tour, la Race to Dubai, est sans aucun doute la plus grande star du golf américain en 2021.

Morikawa est non seulement le seul joueur américain de l’histoire à remporter l’ordre du mérite de l’European Tour, mais il l’a fait en surpassant Rory McIlroy, profondément motivé et en forme. Le jeu de fer scintillant de Morikawa a conduit à cinq birdies sur les sept derniers trous de la dernière journée du Championnat du monde DP – son jeu précis et stratégique présentant un repoussoir bienvenu au jeu de puissance moderne. Compte tenu de la devise que les Continentals placent sur l’étiquette du modèle, il n’aurait pas pu y avoir de meilleur gagnant que le gracieux et poli Morikawa.

Il était difficile de ne pas ressentir de sentiments pour Rory McIlroy. C’est vraiment quelque chose à regarder : comment ce jeu infernal traite ceux qui le courtisent. Et les meilleurs joueurs du monde se font casser les dents bien plus que nous les malheureux amateurs. Jouant un golf sans faute pendant trois jours, l’Irlandais a marqué le dernier tour avec une avance d’un coup, déterminé à tenir la distance. Avec trois trous à jouer, son avance toujours intacte, McIlroy a laser un coin au 15e vert qui a touché la goupille et a rebondi dans le bunker. Incapable de monter et de descendre, l’Ulsterman a enregistré un boguey et a perdu son chemin. Internet regorgeait d’images de McIlroy dans un tee-shirt déchiré à l’intérieur de la boîte du joueur après son tour. Alors quoi, donnez une pause à l’homme. Non seulement cette malchance l’a privé d’une victoire probable et du titre de l’ordre du mérite, mais c’était un double coup dur après son expérience émouvante à la Ryder Cup. Il ne fait aucun doute que ne pas laisser un Américain gagner la Race to Dubai, aussi sympathique que puisse être Morikawa, était dans l’esprit de McIlroy.

Une autre grande nouvelle en novembre, pour ceux qui l’ont peut-être manquée, a été la publication par Tiger Woods d’une vidéo, frappant avec précaution des cales de bébé avec un ruban de compression sur sa jambe droite. Cette fois, personne ne fut surpris de voir l’homme se remettre sur pied. Bien sûr qu’il revient. Je veux dire, n’avez-vous pas regardé le golf au cours des deux dernières décennies ? Et s’il renversait plusieurs fois son SUV sur un trottoir, souffrait d’horribles fractures multiples à la jambe droite, entre autres blessures débilitantes ? Dans la vidéo qui est devenue virale de manière prévisible, l’atrophie musculaire est clairement évidente, comme on peut s’y attendre dans une jambe qui n’a pas été utilisée depuis des mois, mais c’était le cas, le retour en arrière, plus fluide que jamais. Cet homme est ridicule.

Sur une note d’adieu, James Hibbit, le chroniqueur du Golf Monthly a soulevé une question pertinente concernant le système de points de l’European Tour dans lequel un joueur peut remporter le titre de fin de saison même s’il n’a pas participé à un nombre raisonnable d’événements autonomes – Morikawa a joué (et a gagné ) trois événements autonomes de la tournée européenne toute la saison. Sans méchanceté envers la réalisation de Morikawa, c’est quelque chose que le Tour envisage d’aller de l’avant alors qu’il se rebaptise DP World Tour. Alors que les nouveaux sponsors ont apporté une augmentation substantielle de la bourse du Tour en 2022 – plus de 200 millions de dollars contre 1054 millions de dollars en 2021 – le PGA Tour a répondu en augmentant la mise à 427 millions de dollars. Ce n’est que le prix en argent et n’inclut pas les gros bonus pour le programme « Player Impact », entre autres. L’essentiel est le suivant : si l’European Tour ne peut pas rivaliser avec le PGA Tour sur les prix en argent, alors il doit inciter les joueurs à participer à ses événements. Établir un nombre minimum d’épreuves disputées pour se qualifier pour la Race to Dubai serait un bon début.

Pour en revenir à « The Match », cela se serait terminé au fur et à mesure que vous lisiez ceci. Je ne vais pas risquer de deviner le décompte final, mais il y a une chose dont je suis raisonnablement certain. Quoi qu’il en soit ou non, ‘The Match’ a probablement été un pétard mouillé. Il y a beaucoup trop de battage médiatique, pour les deux joueurs, malgré leurs capacités considérables, pour rendre justice à. D’autant plus qu’ils ont daigné donner généreusement à la galerie 12 trous pleins pour le concours. Cela devient de plus en plus ridicule chaque jour avec Koepka tweetant des barbes et DeChambeau conduisant des balles de golf du toit d’un gratte-ciel à une cible avec le visage de Koepka dessus à 500 mètres. Les équipes marketing s’en donnent à coeur joie avec celui-ci.

Sur ce, je vais planifier mon fourball du dimanche ; la pollution de l’air dans la capitale a été réduite à « très faible », ce qui, à Delhi, est un euphémisme pour désigner un ciel bleu clair et des journées d’hiver ensoleillées. La visibilité va être importante dimanche à la suite de « The Match », avec des joueurs fléchissant leurs muscles et se moquant du ballon. Le duel peut être bon pour vulgariser le jeu auprès des jeunes, mais ce ne sera certainement pas bon pour le jeu de ceux qui y jouent. Bonne tournée les amis ! Et surveillez vos arrières.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

