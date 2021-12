Le signal de fond Bitcoin du marché baissier, le jeudi noir pourrait sauver la course haussière

Le prix du Bitcoin est clairement dans les cordes, plongeant le marché et ses participants dans un état de peur extrême. Mais tout comme un super-héros enfilant sa cape et se précipitant vers le danger, un signal de fond ultra-fiable est revenu pour sauver la situation.

Voici un examen plus approfondi du signal qui est apparu deux fois au bas du marché baissier de la crypto, à nouveau le jeudi noir et à nouveau aujourd’hui.

Prix ​​Bitcoin : la séquence d’arrière-plan a-t-elle commencé ?

Les marchés, comme tout le reste de l’univers, sont cycliques. Les crypto-monnaies traversent des hivers froids, mais lorsqu’elles dégelent, elles deviennent plus chaudes que jamais.

Cependant, il existe deux types de boucles : fixes et séquentielles (également appelées linéaires et non linéaires). Les cycles fixes se concentreraient, par exemple, sur la façon dont l’action des prix pourrait réagir à la réduction de moitié. Les séquences sont un peu différentes.

Au lieu de cela, les séquences doivent remplir certaines conditions. La séquence de Fibonacci, par exemple, implique une séquence dans laquelle le nombre suivant dans la séquence est toujours la somme des deux nombres précédents.

L’indicateur séquentiel TD créé par l’assistant de synchronisation du marché Thomas Demark, fonctionne à travers une séquence unique de clôtures de bougies qui, lorsqu’elles sont suivies, déclenchent une configuration d’achat ou de vente.

Pourquoi cela vaut-il la peine d’être noté ? Parce que l’un des signaux d’achat les plus fiables produits par TD Sequential aurait pu appeler le fond Bitcoin.

Le signal appellera-t-il les six dernières fois sur six ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

N’ayez crainte, l’indicateur séquentiel TD est là

L’indicateur séquentiel TD est intervenu pour sauver la situation avec une configuration d’achat « TD 9 » sur une période de 3 jours. Le graphique ci-dessus a été nettoyé pour supprimer les signaux baissiers et les « comptes à rebours d’achat TD 13 » qui n’ont pas donné de résultats aussi spectaculaires.

Ce qui reste est un graphique qui, depuis le bas du marché baissier, n’a augmenté que cinq fois de plus, y compris aujourd’hui. Chaque signal était un creux à court ou à long terme de Bitcoin.

Les moments importants où la configuration d’achat de TD 9 est apparue étaient au bas du marché baissier, les plus bas de test ultérieurs et le jeudi noir. Les signaux moins puissants d’août 2019 et décembre 2019 ont finalement conduit à de nouveaux plus bas, mais on ne peut nier qu’un rebond s’est produit. À chacun de ces moments, la peur était particulièrement répandue dans les crypto-monnaies.

Le signal est si fort que Bitcoin reste aujourd’hui plus de 1000% au-dessus de la dernière fois qu’il est apparu en mars 2020. Dans cet esprit, quel type de retour sur investissement ce dernier signal pourrait-il entraîner ?

TD 9 dans les 3 jours sur #Bitcoin. Cela a été appelé le creux du marché baissier et le creux du jeudi noir. Il est également resté au-dessus de 1000% depuis la dernière apparition de ce signal. Mais allez-y, vendez vos pièces. pic.twitter.com/ALL5jkFmQm – Tony « The Bull » Spilotro (@tonyspilotroBTC) 9 décembre 2021

Image en vedette de iStockPhoto, graphiques de TradingView.com