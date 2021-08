Le signal qui montre que les taureaux Bitcoin se préparent au combat Crypto new media

Visitez l’article original*

Le prix du bitcoin vient de toucher 46 000 $ pour la première fois depuis des mois après la pire liquidation jamais enregistrée au deuxième trimestre. La poussée s’est poursuivie au-delà de la clôture hebdomadaire d’hier – une clôture cruciale qui a laissé derrière elle un appel de bataille extrêmement haussier.

Le motif, appelé « Trois soldats blancs », est souvent le signe d’une puissante tendance haussière qui se prépare, mais il arrive souvent avec une feinte de faiblesse. Voici plus sur le modèle potentiellement important et ce que cela pourrait signifier pour le cycle actuel du marché de la cryptographie.

Les taureaux Bitcoin se préparent au combat avec un motif de trois soldats blancs

Le prix du Bitcoin a récemment pris une tournure haussière après avoir passé des semaines à moudre à environ 30 000 $. L’échec répété des ours à faire baisser les prix a donné aux taureaux la confiance nécessaire pour effectuer une reprise de près de 50 % par rapport aux sommets atteints plus tôt dans l’année.

Trois semaines complètes de tendance haussière confirmée avec la clôture hebdomadaire d’hier soir ont formé un modèle de chandelier japonais haussier appelé “Trois soldats blancs”.

Selon Investopedia, Three White Soldiers “suggère un fort changement dans le sentiment du marché” et se caractérise par trois corps de bougie de taille similaire d’affilée. Il est “important de noter que les fortes hausses pourraient créer des conditions de surachat temporaires”, poursuit le site.

Si le modèle est valide, un retracement à court terme pourrait en résulter, suivi d’une tendance haussière explosive. Un schéma similaire est apparu il y a presque un an jour pour jour, et le résultat a été neuf mois de la tendance haussière la plus puissante que Bitcoin ait jamais vue.

Bitcoin a potentiellement formé un puissant modèle haussier | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Exemple de trois corbeaux noirs en crypto: avec et sans piège

Une baisse de taille similaire à celle du piège à ours d’août 2020 dans la cryptographie ramènerait le prix du Bitcoin à environ 35 000 $ avant de se déchirer et potentiellement la dernière étape de la course haussière.

Les ours pourraient ne pas avoir leur piège de courte durée cette fois-ci non plus. Comme pour la plupart des schémas graphiques, tout signal haussier a un signal baissier opposé. Le contre-signal aux Trois Soldats Blancs s’appelle Trois Corbeaux Noirs et est un signal que Bitcoin a ressenti la morsure d’avant.

Trois corbeaux noirs avec et sans retracement | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Trois Black Crows sont apparus avant la chute au plus bas du marché baissier, et le même signal est réapparu au pic de juin 2019 à environ 14 000 $ par BTC.

Dans le premier scénario, il n’y avait pas de retracement et Bitcoin est simplement tombé comme une tonne de briques grâce au support. Dans le deuxième scénario, il y a eu un piège à taureaux en octobre 2019 et un nouveau test de plus de 40 %. Le mouvement a battu des records pour l’un des plus grands quotidiens de l’histoire, mais n’a pas réussi à briser le niveau de résistance et à le récupérer comme support.

Après un autre échec, le prix du Bitcoin est retombé à son creux du marché baissier le jeudi noir 2020. Si les deux signaux haussiers (Trois soldats blancs) alternent également en termes ou en retracement, il ne pourrait y avoir aucun piège à taureaux, et à la place la crypto-monnaie traverse la résistance comme facilement au support a chuté en décembre 2018.

