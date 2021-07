Le signe de la DDA pour l’ARHC donnera un coup de pouce aux logements locatifs pour les travailleurs migrants, selon des experts

in

Un FAR global maximal de 50 % au-dessus du FAR autorisé est également prévu, sans frais, pour encourager le concept des ARHC à Delhi.

Avec la Delhi Development Authority (DDA) approuvant l’inclusion du programme de complexes de logements locatifs abordables (ARHC) dans le plan directeur 2021, les logements locatifs pour les travailleurs migrants à Delhi ont reçu un coup de pouce.

Se félicitant de la décision de la DDA, les experts de l’industrie ont déclaré que cela ouvrirait la voie à des logements locatifs économiques pour les travailleurs pauvres et migrants vivant dans les zones urbaines de la capitale.

Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « L’approbation de la DDA pour l’ARHC est un grand pas en avant pour l’objectif du gouvernement central de fournir des logements locatifs abordables aux travailleurs migrants. La pénurie de logements locatifs abordables convenables dans les grandes villes a conduit à un exode massif de migrants qui n’avaient aucun revenu pendant le verrouillage au début de 2020. Delhi-NCR a été l’une des principales régions à avoir été témoin d’un tel exode au cours de la période.

“Les ARHC garantiront des logements locatifs abordables et facilement accessibles à proximité des lieux de travail pour les pauvres des villes et les travailleurs migrants dans la capitale, ce qui aura un impact majeur sur la prolifération des bidonvilles et permettra également de nouveaux projets dans le cadre de l’ARHC”, a déclaré le Dr Niranjan. Hiranandani, président national, NAREDCO.

Il était clair que le gouvernement devait changer de vitesse de toute urgence en termes de logements locatifs abordables. Clairement guidés par le sort extrême des travailleurs migrants pendant le verrouillage infusé de COVID-19, les ARHC ont reçu l’approbation du Cabinet en juillet 2020.

En outre, « un FAR global maximal de 50 % au-dessus du FAR autorisé est également fourni, gratuitement, pour encourager le concept des ARHC à Delhi. L’idée est d’attirer des promoteurs privés dans la construction de telles maisons », a déclaré Puri.

“Cela ne fournira pas seulement des logements locatifs abordables pour les pauvres des villes et les travailleurs migrants, les projets créeront des emplois et offriront des opportunités commerciales aux fournisseurs de matières premières, ce qui sera positif pour l’économie”, a déclaré Hiranandani.

Pour les promoteurs également, cela peut être une option viable pour construire des maisons pour leur main-d’œuvre qui, dans des crises comme cette pandémie, ne sera pas obligée de retourner dans leur ville natale car il n’y a pas assez de logements locatifs abordables disponibles dans les villes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.