Le signe des actionnaires de Zee à l’accord de Sony est probable car il résout des problèmes majeurs

En juin, les investisseurs institutionnels étrangers détenaient 57,46 % et les investisseurs non institutionnels 19,93 % dans ZEEL, et le reste appartenait à des fonds communs de placement, des compagnies d’assurance et autres.

Par Rajesh Kurup

Les actionnaires de Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) sont susceptibles de soutenir la fusion proposée avec Sony Pictures Networks India, car l’accord répondrait à plusieurs préoccupations qui avaient surgi après que son principal actionnaire a demandé la destitution de deux administrateurs et du directeur général et PDG de la société, Punit Goenka. Avec l’annonce de cet accord, la feuille de route de l’entreprise est beaucoup plus claire.

La fusion répond à une préoccupation clé des investisseurs institutionnels, qui était d’obtenir un investisseur stratégique dans l’entreprise après qu’Invesco ait demandé un changement au sein du conseil d’administration et de la direction de l’entreprise. À la suite de la vente de parts par le groupe promoteur à Invesco Developing Markets Fund (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund), la participation des promoteurs est tombée à moins de 4 % dans la société. En juin, les investisseurs institutionnels étrangers détenaient 57,46 % et les investisseurs non institutionnels 19,93 % dans ZEEL, et le reste appartenait à des fonds communs de placement, des compagnies d’assurance et autres.

Étant donné que l’actionnariat du promoteur n’était que de 4 %, la direction aurait dû s’engager dans une bataille prolongée contre le principal actionnaire sans chevalier blanc. « Combien de temps la direction a-t-elle pu conserver quelque chose dont elle n’avait pas le contrôle ? Je pense que le moment choisi pour la proposition de fusion est le bon », a déclaré Vinit Bolinjkar, responsable de la recherche chez Ventura Securities. « Sony est également une marque forte, présente sur le marché indien depuis longtemps et s’est développée grâce à des acquisitions. Donc, il est conscient des enjeux culturels et de ce qui est requis dans l’espace médiatique indien », a-t-il ajouté.

L’accord répondrait à certaines préoccupations des actionnaires minoritaires. Edelweiss dans une note mercredi a déclaré: “À un moment donné, les investisseurs minoritaires auraient dû rechercher un investisseur stratégique, qui est abordé dès le départ.” La société serait un candidat clé pour une revalorisation si les problèmes de gouvernance d’entreprise étaient résolus.

Ravishu Shah, directeur général et co-responsable de l’évaluation chez RBSA Advisors, a déclaré que le maintien de Goenka en tant que directeur général et PDG de la fusion “pourrait entraîner des défis” en raison de la relation tendue entre certains actionnaires institutionnels de ZEEL et sa direction, a-t-il déclaré.

Selon Ashwin Patil, analyste de recherche principal (médias) chez LKP Securities, « Effectivement, Goenka trouve un chevalier blanc pour se sauver d’avoir été forcé de déménager. En outre, ZEEL serait également notée de manière significative.

« Invesco n’avait pas de plan alternatif et, par conséquent, je trouverais surprenant qu’elle ne soutienne pas cette fusion. En tant que fonds, il serait intéressé par des rendements financiers et une gouvernance propre. Avec Sony comme actionnaire majoritaire et un conseil d’administration probablement reconstitué, l’entité fusionnée serait la meilleure solution qu’Invesco aurait pu espérer », a déclaré Shriram Subramanian, fondateur et directeur général de la société de conseil en procuration InGovern Research Services.

« Invesco était mécontent de la gouvernance de Zee en raison des problèmes liés aux sociétés du groupe. Donc, Goenka en tant que directeur général proposé de l’entité de fusion ne devrait pas être une préoccupation », a ajouté Subramanian.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.