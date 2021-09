Le Sikkim déclare « Katley » comme poisson d’État

in

Le poisson a une valeur marchande élevée et est hautement préféré par le public de l’État.

Le gouvernement du Sikkim a déclaré « Cooper Mahseer » nommé localement « Katley » comme le poisson de l’État, a déclaré un responsable du département des pêches.

Le responsable a déclaré que le gouvernement de l’État avait déclaré Neolissochilus hexagonolepis communément appelé Copper Mahseer et localement nommé « Katley » comme poisson de l’État pour souligner l’importance du poisson et mettre l’accent sur ses mesures de conservation.

« Au Sikkim, Katley se trouve à des altitudes variées couvrant tout l’État, principalement confiné dans les rivières Teesta et Rangit et leurs affluents. En 1992, ICAR-Bureau national des ressources génétiques des poissons (ICAR-NBFGR), Lucknow avait classé le poisson Katley comme espèce en voie de disparition. Plus tard, en 2014, le poisson a également été classé comme espèce en voie de disparition par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) », a déclaré le directeur supplémentaire de la Direction des pêches, CS Rai.

Le responsable a déclaré que le gouvernement du Sikkim avait également déclaré les réservoirs de l’État ouverts aux activités de pêche.

La licence sera délivrée par la Direction des pêches aux pêcheurs individuels ou aux sociétés coopératives de pêcheurs ou SHG intéressés pour pêcher dans les réservoirs conformément aux dispositions existantes en vertu des règles de pêche du Sikkim, 1990, a-t-il déclaré.

Les réservoirs se trouvent à Chungthang dans le nord du Sikkim, à Legshep dans l’ouest du Sikkim ainsi qu’à Dikchu et Rorathang dans l’est du Sikkim.

