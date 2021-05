Le silence de Charles sur l’enquête sur Diana est assourdissant après que William et Harry se soient exprimés | Royal | Nouvelles

Prince William: l’interview Panorama “ n’a aucune légitimité ”

L’interview de Diana sur BBC Panorama de 1995, menée par le journaliste Martin Bashir, a vu le royal prononcer la phrase désormais célèbre, «nous étions trois dans ce mariage», faisant référence à la longue liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles. Elle a également mis en doute son aptitude en tant que futur monarque et a révélé l’étendue de sa misère derrière les murs du palais en tant qu’épouse. L’interview est largement perçue comme un tournant dans la vie de Diana; cela a incité le palais à accélérer sa procédure de divorce avec Charles et a provoqué une agitation internationale alors que le vent tournait légèrement contre la monarchie.

Cependant, un rapport récemment publié par Lord Dyson a conclu que M. Bashir avait utilisé un «comportement trompeur» pour obtenir l’entretien en premier lieu.

Il a constaté que M. Bashir avait fait de faux relevés bancaires et les avait montrés au frère de Diana, Earl Spencer, alléguant que des proches du royal étaient payés pour la garder sous surveillance.

Cela a encouragé le frère de Diana à organiser une réunion entre la princesse de Galles et le journaliste, au cours de laquelle elle a été persuadée de donner une interview.

Le rapport indique que la société a également dissimulé les actions de M. Bashir, qui enfreignaient les lignes directrices de la BBC de 1993 sur les opérations directes, et «ne respectaient donc pas des normes élevées d’intégrité et de transparence».

La BBC a ensuite envoyé des excuses à Charles, William et Harry ainsi qu’à Earl Spencer.

Alors que les fils et le frère de Diana ont publiquement répondu aux découvertes, son ex-mari n’a pas encore exprimé ses pensées.

La fureur de William était palpable quand il a publié une déclaration vidéo à temps pour les nouvelles du soir le même jour.

Le silence de Charles sur l’enquête sur Diana est assourdissant après que William et Harry se soient prononcés (Image: .)

La princesse Diana lors de son entretien avec BBC Panorama en 1995 (Image: .)

Il a déclaré: «Je suis d’avis que la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit.

«L’entrevue a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes.

«Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, à sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle.

Le duc de Cambridge a ajouté que Diana avait «échoué non seulement par un journaliste voyou», mais aussi par ceux qui étaient au sommet de la BBC.

Il a ajouté que l’interview «n’avait aucune légitimité» à ses yeux et qu’elle ne devrait donc «plus jamais être diffusée», après avoir établi un «faux récit».

Son jeune frère Harry a blâmé la culture médiatique au sens large pour l’incident et a déclaré dans une déclaration séparée: «Ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui.

«Autrefois, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication.

«Notre mère a perdu la vie à cause de cela et rien n’a changé.»

Sa déclaration sur Diana s’est terminée sur une note plus positive que celle de William, appelant le public à «se souvenir de qui elle était et de ce qu’elle représentait».

Les fils de Diana, Harry et William, se sont prononcés depuis la publication des conclusions du rapport (Image: .)

Earl Spencer, le frère cadet de Diana, a tweeté ses remerciements aux journalistes de la télévision qui avaient découvert le scandale.

Il a également déclaré à Panorama: “L’ironie est que j’ai rencontré Martin Bashir le 31 août 1995 parce que exactement deux ans plus tard, elle est décédée et je trace une ligne entre les deux événements.”

Il a ajouté que «Diana a perdu confiance en des personnes vraiment clés» en conséquence, et quand elle est décédée «elle était sans aucune forme de protection réelle».

Ce sont les inquiétudes d’Earl Spencer qui ont déclenché une autre enquête sur les origines de l’interview, plus de 25 ans après la diffusion de la bombe.

Comme Charles était le quatrième personnage à avoir reçu des excuses de la BBC, son silence contraste fortement avec les déclarations des trois autres.

Cependant, il a été fortement critiqué à la suite de l’interview de Diana car cela a mis sa liaison avec Camilla aux yeux du public.

De nombreux observateurs royaux se sont même tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer l’affirmation de William selon laquelle l’interview de BBC Panorama avait aggravé la relation de ses parents et a plutôt blâmé l’infidélité du prince de Galles tout au long de leur mariage.

Le prince William a déclaré que l’interview ne devrait plus être diffusée (Image: .)

Pourtant, comme l’a expliqué le correspondant royal de la BBC, Jonny Dymond, ce n’est peut-être pas la fin de l’affaire pour la famille royale.

Discutant de la déclaration de William, il a déclaré: “Remarquez, il n’était pas question de tracer une ligne sous ceci, il n’était pas question de cela il y a longtemps.”

Le prince de Galles pourrait encore aborder le sujet sensible à l’avenir.

À la suite de la publication du rapport de M. Dyson, M. Bashir a déclaré dans un communiqué: «C’est la deuxième fois que je coopère volontairement pleinement à une enquête sur les événements d’il y a plus de 25 ans. le fait que j’ai demandé que des relevés bancaires soient simulés.

«C’était une chose stupide à faire et c’était une action que je regrette profondément. Mais je maintiens absolument les preuves que j’ai données il y a un quart de siècle, et encore plus récemment.

“Je répète également que les relevés bancaires n’ont eu aucune incidence sur le choix personnel de la princesse Diana de participer à l’entretien.”

Earl Spencer, le frère cadet de Diana, a incité la nouvelle enquête (Image: .)

Martin Bashir a publié une déclaration concernant le rapport Dyson (Image: .)

Il a poursuivi: “Il est triste que ce problème unique ait été autorisé à éclipser la décision courageuse de la princesse de raconter son histoire, de parler courageusement des difficultés auxquelles elle a été confrontée et d’aider à lutter contre le silence et la stigmatisation qui entouraient les problèmes de santé mentale. il y a des années.”

Il a ajouté qu’il «restera toujours immensément fier de cette interview».

M. Bashir a également déclaré au Sunday Times qu’il “ne voulait jamais nuire” à Diana avec l’interview après que Lord Dyson eut révélé ses découvertes.

Il a dit: «Je n’ai jamais voulu nuire à Diana de quelque façon que ce soit et je ne pense pas que nous l’ayons fait.

«Tout ce que nous avons fait en termes d’interview a été comme elle le souhaitait, depuis le moment où elle a voulu alerter le palais, jusqu’à sa diffusion, à son contenu … ma famille et moi l’avons aimée.