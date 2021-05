Le silence d’Ipurua condamne Eibar

17/05/2021 à 21:56 CEST

Les tribunes vides et silencieuses d’Ipurua ont fini par condamner la descente vers Eibar, qui n’a remporté que deux matchs dans son fief toute la saison. Toutes les équipes ont remarqué l’absence de public, mais les petites dimensions du stade d’Eibar signifiaient que La poussée du joueur numéro ’12’ sera plus remarquée que dans tout autre domaine. Après sept ans de «miracle» à côtoyer les anciens, les armuriers sont retombés au statut d’argent.

Certes, suivant le modèle qui lui a permis de rester dans l’élite depuis 2014, son retour viendra le plus tôt possible. Une gestion louable pour l’équipe avec la plus petite population de toute la Première Division, avec un peu plus de 27 000 habitants.

Aucun d’entre eux n’a été en mesure de soutenir son propre “ in situ ” de sorte que le mauvais équilibre de 13 points à domicile, le pire de la ligue, était plus âgé. L’équipe du Barça a déjà souffert sans son public dans la dernière ligne droite de l’année dernière, ce qui n’était cependant pas rare pour l’équipe de Mendilibar. Eibar a basé de nombreux séjours sur de très bons premiers tours. Cette année, au contraire, c’était la chronique d’une mort annoncée. Deux victoires début mai lui ont permis de se remettre dans un combat dans lequel il semblait désespéré, mais son destin était écrit.

Le problème a commencé dans les bureaux, avec ula gestion sportive n’est pas tout à fait bonne pour couvrir les pertes importantes à partir du milieu de terrain. Charles, Gonzalo Escalante et Fabián Orellana, qui ont marqué de nombreux buts la saison dernière, n’ont pas continué et ont été manqués. La seule signature, celle de l’international polonais Damian Kadzior, n’a pas réussi, puisqu’il s’est retrouvé prêté au début de cette année au football turc.

Quant au prêté donc seul Bryan Gil, qui a atteint son quatrième but hier, a brillé de sa propre lumière, avec quelques aperçus d’Alejandro Pozo et de Recio, qui ont réussi un but contre Getafe qui a donné vie à Eibar, mais qui a finalement été inutile.

L’équipe du Gipuzkoan perd son directeur sportif, Fran Garagarza, et avec le doute sur la continuité de son entraîneur au cours des six dernières saisons, José Luis Mendilibar, il devra se reconstruire complètement en Second, s’il veut revenir en First avec des garanties au plus vite.

Vous ne pourrez pas compter sur votre titre de gardienr Marko Dmitrovic, qui recherche d’autres airs et joueurs de franchise comme Kike García, qui cette année a marqué douze buts et il a gardé l’équipe en vie jusqu’à l’avant-dernier jour, il est possible qu’ils reçoivent des offres en premier, ce qui le fera renoncer à continuer.

Si l’on exclut les prêteurs Recio, Pozo, Gil, Aleix García, ou le Japonais Yoshinori Muto, qui retourneront très probablement dans leurs clubs d’origine, le changement qui arrive dans le personnel armurier est très important.

Le Conseil d’Administration d’Eibar aura la difficile mission de frapper le nouveau staff d’entraîneurs et avec les renforts pour couvrir les nombreuses pertes présumées. Cela dépendra de son succès pour qu’Eibar puisse revenir bientôt en Première Division.