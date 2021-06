Le silence radio peut indiquer un problème pour le stock de ZOM

Depuis l’annonce du directeur des ventes Greg Blair au poste de vice-président du développement commercial le 17 mai, et depuis l’éviction de l’ancienne PDG Stephanie Morley, Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) est passé au silence radio. Ce n’est pas bon pour le stock de ZOM.

Source : didesign021 / Shutterstock.com

Zomedica a mis sur le marché son kit de test sanguin Truforma pour les animaux depuis mars. Il doit annoncer les résultats du deuxième trimestre le 11 août. D’ici là, il semble que les investisseurs n’auront rien à faire.

Avant que Cohen ne rejoigne, Zomedica avait emmené les investisseurs dans un tour, atteignant jusqu’à 2,70 $ par action. Morley avait demandé à la star controversée de Tiger King Carole Baskin de donner une approbation vidéo à Truforma.

Zomedica se négocie maintenant à 83 cents. C’est une capitalisation boursière de 800 millions de dollars.

Tester, tester

Zomedica a annoncé ses résultats du premier trimestre le 12 mai. Les investisseurs n’avaient pas grand-chose à dire. Les revenus s’élevaient à 14 124 $ et les dépenses à moins de 4 millions de dollars, mais il y avait 276 millions de dollars dans la banque provenant des ventes d’actions. Les résultats indiquent que Zomedica peut financer la commercialisation de Truforma, qui utilise des ondes acoustiques pour tester des échantillons de sang pour des choses comme les maladies surrénales.

Zomedica a obtenu sa technologie de Qorvo (NASDAQ :QRVO), une société d’analyse d’ondes radio de 20 milliards de dollars. Qorvo avait développé des capteurs à ondes acoustiques en vrac pour l’analyse des signaux radio, vendant son équipement aux entreprises aérospatiales et de télécommunications.

En plus de faire appel aux réseaux vétérinaires, qui se sont multipliés alors que les propriétaires d’animaux de compagnie recherchent des soins de meilleure qualité, Zomedica essaie également de certifier des tests pour identifier davantage de maladies des animaux de compagnie. Plus le nombre de tests que Truforma peut faire, plus il sera facile pour les vétérinaires de justifier la dépense.

Spéculation

Pendant ce temps, les analystes n’ont presque rien sur quoi spéculer, c’est pourquoi l’action ZOM est désormais bloquée dans une fourchette de négociation, inférieure à 1 $. Les actions ne se sont pas négociées au-dessus de 1 $ depuis fin avril.

En mai, j’ai prédit que les investisseurs de Zomedica sauraient si Truforma était un succès d’ici Noël, mais ce n’était qu’une supposition. Août pourrait être une meilleure estimation. Les tests de Truforma pour les affections surrénales et thyroïdiennes peuvent être excellents, mais les vétérinaires doivent mesurer leur valeur par rapport au coût du système.

En attendant, des collègues comme Josh Enomoto doivent mesurer la valeur potentielle du marché de Zomedica. Selon l’American Pet Products Association (APPA), les soins vétérinaires représentent un marché de 31,4 milliards de dollars. Cela signifie que, si Truforma démontre de la valeur, il devrait générer des ventes.

Le manque de nouvelles signifie que l’action Zomedica n’a pas de catalyseurs pour la soulever, écrit notre Thomas Niel. Cela signifie que le cours de l’action pourrait encore baisser avant les résultats d’août.

Larry Ramer s’inquiète de la concurrence du coréen Bionote, et IDEXX (NASDAQ : IDXX). Mais ses inquiétudes sont basées sur une note écrite par un technicien vétérinaire sur Quora en janvier.

Même Reddit les commerçants semblent avoir perdu patience. Un commentateur a déclaré qu’il serait heureux d’entendre ce que les agents de Zomedica ont pris pour le petit-déjeuner à ce stade.

L’essentiel sur le stock de ZOM

Si vous êtes arrivé au sommet de Zomedica, vous pouvez soit subir une grosse perte, soit attendre jusqu’en août.

Si vous n’avez pas encore acheté d’actions Zomedica, vous avez un peu plus d’un mois pour vous décider. Vous pouvez passer par votre cabinet vétérinaire local et lui demander s’il a entendu parler de l’appareil ou de la technologie. À ce stade, les études de marché amateurs sont un outil aussi utile que n’importe quel autre pour prendre une décision d’investissement.

Je ne pense pas que Zomedica ait été un pompe-et-dump. Je pense que c’est une petite entreprise avec un appareil intéressant. La recherche de publicité de Morley peut revenir hanter l’entreprise si les résultats ne parviennent pas. Mais comme pour tout le reste, nous le saurons plus tard.

A la date de publication, Dana Blankenhorn n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.