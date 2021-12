Le silence suspect du PSG après la répétition du tirage au sort de la Ligue des champions

14/12/2021

19:41 CET

Artur Lopez

Le blessé tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021/22 Cela a conduit à des plaintes de plusieurs clubs. D’abord à cause de l’erreur de la personne chargée d’introduire les tambours des possibles rivaux de l’Alético de Madrid et de Villarreal, lors de l’échange des ballons de Manchester United et Liverpool. Plus tard, à la demande des « colchoneros », l’UEFA a déclaré ce premier match nul désert, avec des duos aussi morbides que PSG – Manchester United qui affrontait Cristiano et Messi.

Une fois le deuxième tirage au sort conclu, organisé à 15h00, les plaintes du Real Madrid n’ont pas attendu. Le club blanc avait été jumelé avec lui Benfica en premier lieu, mais après la répétition, une confortable ronde de 16 à égalité pour l’équipe d’Ancelotti avait abouti à tous une odyssée qui exigerait le meilleur du leader de la Liga face au Paris Saint Germain.

Le club de la capitale considérait que leur jumelage était légal, puisqu’il était le premier du tirage au sort, sans erreurs. L’UEFA a ignoré cette affirmation et les réactions contre l’UEFA se sont multipliées à Madrid. Rappelons que Florentino Pérez a dirigé le projet de rupture de la Super League, qui a maintenu le pouls de l’instance internationale présidée par Aleksander Ceferin. Le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, a qualifié le résultat du tirage au sort de « regrettable, très difficile à comprendre ».

Silence de mort à Paris après le tirage au sort

Pendant ce temps, au PSG, personne ne parlait, malgré le fait que le club blanc se présentait comme un rival sportif plus stable que Manchester United, l’adversaire des Parisiens après le premier match nul. Le club blanc est enragé, tandis que les « Red Devils » peinent à trouver leur chemin après avoir vacillé au sein du Premier ministre, une irrégularité qui a coûté le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le club parisien, adossé à un fonds qatari et sous mandat de Nasser Al Khelaifi, conserve une position proche de l’UEFA. Le président du PSG dirige également l’Association des clubs européens, qui soutient les efforts de Ceferin pour la survie de la Ligue des champions.