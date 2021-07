Le simulateur de survie primé ‘The Bonfire: Forsaken Lands’ crée une version Switch 2021

Fredbear Games a révélé que sa simulation de survie mobile plusieurs fois primée Le feu de joie : Terres abandonnées se dirige vers Switch plus tard cette année.

Dans le jeu, les joueurs sont chargés de construire, d’explorer, de fabriquer et plus encore dans le but de survivre à un climat hivernal rigoureux (comme tout le monde dans la chaleur torride du Royaume-Uni vous le dira en ce moment, cela ressemble à un changement de température très bienvenu). Vous devrez gérer les travailleurs, rassembler des ressources et vous préparer aux monstres qui attaquent la nuit, tout en débloquant des options de construction et d’artisanat plus avancées.

Il combine un gameplay de style RPG avec stratégie et survie, et a été inspiré par des jeux comme Royaume et L’aventure d’Alto. Si cela ressemble à votre genre de chose, voici une liste de fonctionnalités :

Principales caractéristiques:

– Construisez votre propre règlement et gérez la simulation en profondeur

– Survivre à des monstres dangereux et aux intempéries

– Simulation d’inactivité et gameplay de stratégie

– Beau paysage enneigé à l’esthétique minimaliste

– Découvrez quelque chose de nouveau chaque jour qui passe

– Explorez la terre abandonnée pour percer ses secrets

– Classements et réalisations des services de jeu

Les captures d’écran suivantes ont été prises à partir de la version Steam du jeu :

Vous battrez-vous pour votre survie lorsque le jeu sortira sur Switch au quatrième trimestre 2021 ? Pensez à un commentaire soigneusement planifié pour nous ci-dessous.