Le singe d’un entraîneur de football du Texas a mordu un enfant et a commencé l’histoire sportive la plus étrange de l’année

Si vous avez passé du temps sur Internet au cours des dernières 24 heures, vous verrez probablement flotter des phrases qui sont tout à fait mystifiantes lorsqu’elles sont réunies : morsure de singe, entraîneur d’équipes spéciales et « Pole Assassin ». C’est comme un nuage de mots d’un morceau de fanfic Harry Potter. Au lieu de cela, c’est l’une des histoires sportives les plus bizarres et les plus déroutantes de l’année, qui ne cesse de devenir de plus en plus étrange avec chaque couche d’oignon que vous épluchez.

Il convient de noter qu’à ce stade, tout dans ce scénario surréaliste a été déterré par des détectives sur Internet. Sans aucune déclaration officielle pour le moment, tout le monde essaie juste de reconstituer cela.

Un tour ou un régal a été mordu par un singe au domicile de l’entraîneur des équipes spéciales des Texas Longhorns Jeff Banks

Cet élément de l’histoire est d’abord venu de Tom Campbell, un photographe sportif et natif de Houston qui nous a d’abord donné le début de cette histoire.

J’entends un rapport d’une source crédible selon lequel le singe de l’entraîneur des équipes spéciales des Texas Longhorns, Jeff Banks, aurait attaqué et gravement blessé un jeune Trick-or-Treater la nuit dernière à Halloween. Les mâchoires du singe ont apparemment dû être arrachées du petit enfant. – Tom Campbell (@thomasgcampbell) 1er novembre 2021

Cela semble si fantastique que cela ne pourrait pas être réel, c’est pourquoi tout le monde a commencé à essayer de comprendre pourquoi Banks avait un singe chez lui à Halloween et comment il aurait pu mordre un enfant.

Puis, en creusant, les gens semblent avoir trouvé la réponse – et elle est venue de la petite amie de Banks.

« Pole Assassin » et son singe de performance

Danielle Thomas, une ancienne danseuse exotique qui a déjà participé au Jerry Springer Show sous le nom de « Pole Assassin », utilise un singe de compagnie nommé « Gia » dans le cadre de son numéro. Thomas appelle le singe son « animal de soutien émotionnel ».

Ce week-end, Thomas (qui utilise souvent le nom de famille Banks sur les réseaux sociaux) a posté sur Nextdoor qu’elle construisait une maison hantée et un labyrinthe pour les enfants à Halloween.

À la suite de l’incident de morsure, Thomas a publié une vidéo marchant dans son jardin montrant jusqu’où un enfant aurait dû aller pour atteindre son singe, affirmant qu’elle avait pris toutes les précautions pour s’assurer qu’il ne serait pas à proximité des enfants.

Alors que Thomas a supprimé son compte Twitter à la suite de « MonkeyGate », la vidéo a été enregistrée et republiée par ceux qui l’ont vue.

Thomas montre que le singe était loin de son itinéraire de labyrinthe prévu, ajoutant essentiellement qu’un enfant s’est fait mordre à cause de sa propre faute.

« Comment peut-elle mordre vicieusement quelqu’un s’il ne met pas sa main là où elle n’appartient pas ? C’est sa maison, et sa maison seulement. Il est déjà clair comme le jour sur la porte « Ne touchez pas », personne n’est autorisé à revenir ici sans ma permission. »

Ni Banks, ni les Longhorns n’ont commenté le singe mordant un enfant. Thomas a depuis supprimé ses comptes de médias sociaux alors que les gens essaient d’apprendre tout ce qu’ils peuvent sur Gia, la morsure et comment tout cela s’emboîte.

Juste un rappel constant que lorsque le sport veut devenir bizarre, seul le football universitaire a le pouvoir de nous donner quelque chose comme ça.