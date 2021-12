Le single « Broadway Girls » de Morgan Wallen et Lil Durk « épate les fans »

Morgan Wallen et Lil Durk ont ​​surpris leurs fans avec la sortie de leur nouveau single intitulé « Broadway Girls ».

Lil Durk a travaillé avec de nombreux artistes hip-hop au cours de sa carrière mais il a décidé de s’associer à un chanteur d’un domaine légèrement différent.

Le rappeur a collaboré avec la star de la country Morgan Wallen qu’un fan a qualifié de « moment hip-hop et country que nous n’oublierons pas », tandis qu’un autre a déclaré que cela lui avait « soufflé » l’esprit.

Les fans ont inondé les médias sociaux de leurs réactions à la collaboration inattendue.



Photo de John Shearer/. pour Ryman Auditorium

Morgan Wallen et Lil Durk sortent une chanson

Morgan Wallen et Lil Durk se sont associés pour la sortie d’un nouveau single.

« Broadway Girls » a été créée sur la chaîne YouTube de Lil Durk aux premières heures du vendredi 17 décembre et a enregistré un peu plus de 130 000 vues au moment de la rédaction.

Le crossover rap et country mélange les voix et les styles distinctifs de Morgan et Lil Durk d’une manière étonnamment bonne.

Morgan n’est pas étranger aux controverses après une réaction publique et une interdiction d’assister aux CMA Awards 2021, mais le duo a jusqu’à présent reçu de bonnes réactions de la part des fans.

TENDANCE : Lil Kim et Nick Cannon sortent-ils ensemble ou est-ce un coup publicitaire ?



Les fans partagent des extraits du tournage

Un clip pour le nouveau single serait en préparation suite à des images parues sur Internet.

Des extraits du tournage de la vidéo de la chanson ont fait surface sur TikTok grâce aux fans qui ont repéré Morgan et Lil Durk cette semaine.

Les deux artistes auraient tourné à Lower Broadway dans le centre-ville de Nashville aux premières heures de la matinée.

Toute la route a été fermée pour la production du nouveau single.

Morgan a également partagé des clichés du tournage vidéo sur son compte Instagram où il est photographié avec Lil Durk.

Les fans réagissent à la chanson

Alors que certaines personnes ont qualifié la collaboration de Morgan et Lil Durk de « aléatoire » et « peu probable », beaucoup ont partagé des réactions chaleureuses sur les réseaux sociaux.

« Qui sait [sic] J’avais besoin de Lil Durk et Morgan wallen pour faire une chanson ensemble », a réagi un utilisateur de Twitter.

Un autre a tweeté : « Pas Lil Durk en train de faire une chanson avec Morgan Wallen. »

« C’est un moment dans le hip-hop et le country que nous n’oublierons pas, pour les gens du futur, c’était monumental », a commenté quelqu’un d’autre sur YouTube.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Morgan Wallen et lil durk collab ????? Quoi???? – monsieur oubliable (@rgbrav0) 17 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Morgan Wallen et Lil Durk – Kade (@kadearade22) 17 décembre 2021

La cité perdue | Bande annonce

BridTV

7339

La cité perdue | Bande annonce

https://i.ytimg.com/vi/awHyqJv3WKE/hqdefault.jpg

924866

924866

centre

13872

Dans d’autres nouvelles, les flics abordent les menaces de tirs dans les écoles pour vendredi après la tendance virale TikTok