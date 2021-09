Le single RBI de Verdugo en bas du 9ème soulève Bosox devant Tribe

Alex Vé

rdugo a frappé un simple RBI avec des buts chargés et deux retirés en fin de neuvième manche pour donner aux Red Sox de Boston une victoire de 4-3 sur les Indians de Cleveland samedi.

Le coup de deux coups de Verdugo au-dessus de la tête de Daniel Johnson dans le champ droit a gâché un essai de retour de Cleveland, qui a égalé avec trois points en début de neuvième.

Boston a pris les devants en septième manche lorsque Rafael Devers a frappé un circuit de trois points, son 33e de la saison.

Bobby Bradley a réussi un doublé RBI en début de neuvième manche et Franmil Reyes a égalé le score avec un circuit de deux points, son 25e de la saison.

Adam Ottavino (5-3) a remporté la victoire. Bryan Shaw (6-7) a subi la défaite.

Boston est entré en neuvième place avec ce qui semblait être une avance confortable de trois points.

Christian Vazquez a ouvert le septième avec un simple en ligne au gauche du droitier Nick Wittgren et a avancé au deuxième sur un amorti sacrifice de Jack Lopez. Après le retrait de Jonathan Arauz, le droitier Blake Parker a remplacé Wittgren et a marché le frappeur désigné Kyle Schwarber. Parker a devancé Devers dans le décompte avant que Devers n’envoie une balle rapide 3-2 dans les sièges au-dessus du mur au centre gauche pour un circuit de trois points.

Les Indiens se sont ralliés en tête du neuvième sur le droitier Adam Ottavino. Reyes a frappé un circuit avec deux retraits après que Ramirez a commencé le neuvième avec un simple et a marqué sur le double de Bradley.

En fin de neuvième, le frappeur de pincement Travis Shaw a commencé avec un simple sur le champ intérieur du droitier Bryan Shaw. Avec deux retraits, Devers a marché et Alex Young a remplacé Shaw. Après une marche intentionnelle vers JD Martinez, Verdugo a frappé un simple RBI alors que Boston remportait sa quatrième victoire consécutive.

Les deux équipes ont gaspillé des occasions plus tôt dans le match. En fin de cinquième manche et en début de sixième, les Red Sox et les Indians avaient chacun des coureurs aux deuxième et troisième, mais n’ont pas réussi à marquer.

Le droitier recrue de Cleveland Eli Morgan a retiré sept prises sur des prises en 5 2/3 manches. Le droitier recrue de Boston Tanner Houck a joué cinq manches avec sept retraits au bâton.

CECI ET CELA

Le coup de circuit de Reyes a prolongé la séquence des Indiens de frapper au moins un circuit dans un match à 18. Il s’agit de leur plus longue séquence de ce type depuis un record d’équipe de 19 joueurs en 2000.

SALLE DES FORMATEURS

Indiens: INF Ernie Clement, sur la liste des blessés COVID-19 depuis le 26 août, devait commencer une mission de réadaptation, jouant samedi et dimanche pour Triple-A Akron. Le manager par intérim DeMarlo Hale a déclaré que l’équipe évaluerait le statut de Clement après ces matchs. … C Roberto Perez, absent depuis le 4 août avec une inflammation de l’épaule droite, a attrapé six manches pour Akron vendredi, faisant 1 pour 3 avec un point produit, avec un jour de congé prévu samedi. Hale a dit qu’il aimerait que Perez attrape neuf manches avant qu’il ne soit réintégré. … RHP Shane Bieber, absent depuis le 14 juin avec une élongation sous-scapulaire droite, progresse. Il devait lancer un match simulé samedi. Selon ce que Bieber se sent après cela, Hale a déclaré que le droitier pourrait passer à un début de rééducation ou qu’un autre jeu de simulation pourrait être programmé. … Le RHP Aaron Civale, absent depuis le 22 juin avec une entorse au troisième doigt droit, devrait être activé mardi pour débuter contre Minnesota.

Red Sox: le manager Alex Cora a déclaré qu’il s’était entretenu samedi avec plusieurs des neuf joueurs actuellement sur la liste des blessures COVID-19, dont les RHP Matt Barnes et Hirokazu Sawamura, SS Xander Bogaerts, INF Christian Arroyo et INF Kike Hernandez. “Ils se sentent tous mieux”, a déclaré Cora, “Nous devons juste suivre les protocoles.” Cora s’attend à ce que Hernandez, le premier des neuf à aller sur l’IL, soit le premier réintégré. Pour l’instant, Hernandez reste à Cleveland, où jouait Boston lorsque Hernandez a été testé positif le 27 août.

SUIVANT

Boston et Cleveland terminent la série de trois matchs et la série de six matchs dimanche. Boston mène la série de la saison, 4-1. Le RHP Nick Pivetta (9-7, 4,67 ERA) devrait débuter pour les Red Sox, opposés par les Indiens RHP Zach Plesac (9-4, 4,49). Plesac affrontera Boston pour la première fois cette saison. En deux départs en carrière, dont ses débuts dans les ligues majeures en 2019, il a affiché une MPM de 3,48 sans décision. Ce sera la première fois que Pivetta affrontera Cleveland au cours de sa carrière de cinq saisons.