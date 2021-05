Le SIS forme la quasi-totalité de son personnel via M-Trainer

Le SIS emploie actuellement 2,2 lakh agents de sécurité déployés à travers l’Inde.

Grâce à sa plate-forme M-Trainer, les services de sécurité et de renseignement (SIS), le plus grand acteur de la sécurité physique en Inde et le deuxième dans le domaine de la logistique de trésorerie et de la gestion des installations, ont formé la quasi-totalité de son personnel de sécurité aux opérations liées à une pandémie.

Rituraj Kishore Sinha, directeur général du groupe SIS, a déclaré que le M-Trainer offre une formation numérique au personnel, principalement via des smartphones. «Le M-Trainer utilise de courtes vidéos puis un questionnaire sur une application mobile. De plus, nous proposons en permanence des formations comportementales, comment déposer des rapports, etc. »

Le SIS avait lancé la plate-forme M-Trainer l’année dernière lorsque le premier verrouillage a été annoncé et que l’industrie de la sécurité privée a été déclarée «services essentiels» par le ministère de l’Intérieur, le 24 mars 2000. «Nous savions que notre personnel aurait besoin de travailler à travers le lockdown, donc la première chose que nous avons faite a été de les éduquer sur la façon de rester en sécurité. Peu de temps après le premier verrouillage, nous avons commencé ce que nous appelons le Cercle de sécurité SIS, où nous avons dispensé une formation personnalisée comprenant le système de gestion des visiteurs, le traitement antimicrobien, la conformité Covid-19, la désinfection des véhicules, etc. », a déclaré Sinha.

Alors que plus de 80% du personnel du SIS a accès à un smartphone, ce qui permet un accès facile au M-Trainer, d’autres qui n’ont pas de smartphone ont été formés par les fourgons de formation mobiles de l’entreprise.

Un an plus tard, cette formation s’est poursuivie. Sinha a déclaré qu’au cours de la deuxième vague actuelle, cette formation a pris une plus grande importance. «Désormais, le contenu de la formation change chaque semaine … nous menons des campagnes, non seulement pour alerter notre personnel sur la deuxième vague, mais aussi pour les former sur la façon de détecter les faibles niveaux d’oxygène pour quiconque, comment organiser le soutien de base au cas où quelqu’un en aurait besoin. en cas d’urgence, et ainsi de suite. À l’heure actuelle, la formation se déroule en direct. Tout ce qui doit être enseigné à notre personnel est poussé sur la plate-forme numérique », a-t-il déclaré.

Le SIS emploie actuellement 2,2 lakh agents de sécurité déployés à travers l’Inde. Parmi ceux-ci, 1,55 lakh sont en sécurité privée, 55 000 en gestion des installations et 10 000 en logistique de trésorerie (SIS est également présent à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il emploie 10 000 personnes supplémentaires).

Tout le contenu créé au cours de cette période d’urgence pour les agents de sécurité existants a également été intégré aux programmes de formation d’intégration réguliers de l’entreprise, dans ses 20 académies de formation résidentielles dans 14 États, a ajouté Sinha.

