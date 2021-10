Le “Sister Act 3” de Whoopi Goldberg vient de faire un grand pas dans la bonne direction

La production de Sister Act 3 semble enfin avancer, lentement mais sûrement. Deadline rapporte que Tim Federle a été choisi pour réaliser le troisième volet du film musical populaire. Madhuri Shekar écrit le scénario du film, qui met en vedette le modérateur de The View, Whoopi Goldberg, qui reprend son rôle de Deloris, une chanteuse de showgirl de Las Vegas devenue nonne. Comme indiqué précédemment, Tyler Perry produit le film, aux côtés de Tom Leonardis.

Le premier opus est sorti en 1991 et suit Deloris, un artiste de Vegas contraint de se cacher via la protection des témoins. Elle finit sous couverture comme religieuse dans un couvent. Elle transforme le couvent et le chœur ennuyeux de la paroisse attenante en un quartier populaire grâce à l’âme accrue du chœur et au flair Motown sur les hymnes spirituels.

Une suite, Sister Act 2: Back In The Habit, est sortie en 1993. Le film a suivi Delores alors qu’elle transformait une classe de musique de lycée catholique en une chorale concurrente à l’échelle nationale. En cours de route, elle devient le mentor de quelques-uns de ses étudiants en difficulté. Des années plus tard et après le succès d’une comédie musicale de Broadway basée sur le film. Goldberg a commencé à montrer de l’intérêt pour reprendre le rôle. Ainsi est née l’idée d’un troisième film. Goldberg a joué pendant un certain temps dans l’adaptation de Broadway à Londres.

Les détails du troisième volet ne sont actuellement pas connus, y compris qui d’autre joue dans le film et quelle sera l’intrigue. Federle est remplacé par CAA, Authentic Talent and Literary, Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner & Klein. Il a du succès avec Disney, qui a les droits du film, déjà à son actif avec le redémarrage de High School Musical: The Musical: The Series, Federle a créé et produit le projet, qui en est à sa troisième saison sur Disney + .